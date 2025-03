Cómo convencer al propietario de que eres el inquilino ideal

R. C. Jueves, 2 de noviembre 2023, 08:26 | Actualizado 09:24h. Comenta Compartir

Ante la subida de los precios de la vivienda, la opción más lógica para quien no puede comprar es el arrendamiento. Esta situación ha provocado que haya crecido la demanda de personas que se han puesto a buscar un alquiler, por lo que la competitividad es también muy fuerte. Si tienes decidido convertirte en inquilino, tendrás que prepararte y tener una buena estrategia, para convencer al propietario de que tu eres el inquilino ideal. Te vamos a proponer una serie de claves para que lleves a cabo esta tarea con éxito.

La primera impresión

Antes de conseguir visitar la vivienda, el propietario hará una selección de los mejores perfiles de posibles pretendientes. Trabaja a fondo el tuyo, aportando toda la información posible. Reúne documentación como contrato de trabajo, últimas nóminas, declaración de la renta, datos personales, y si fuera posible, una carta de recomendación de tu anterior casero. Si primero hablas con el dueño por teléfono, trata de hacerlo en un entorno tranquilo, contesta a todas sus preguntas y procura hacerle ver que estás muy interesado en alquilar la vivienda, planteándole también todas las cuestiones que necesites saber.

Ayuda profesional

Contar con la ayuda de un profesional siempre supone una buena idea. En el caso de que tengas claro dónde quieres vivir, puedes contactar con las agencias del barrio. Ellos te incorporarán a su base de datos, creando un perfil según tus necesidades y preferencias. Siempre que se alquile una vivienda que se ajuste a ese perfil, se pondrán en contacto contigo para concertar una visita. Ellos se encargarán de tratar con el dueño en un primer momento, que siempre tendrá más en cuenta estos candidatos que los que contacten directamente con él. Tú vas a llegar respaldado con alguien que con anterioridad ha comprobado la idoneidad de tu candidatura.

Rapidez y decisión

Para conseguir el alquiler que buscas, debes estar pendiente día a día de todas las novedades inmobiliarias. Tendrás que ser rápido por una simple cuestión: hay tanta demanda que es muy fácil que el propietario encuentre alguien para alquilarle la casa antes que a ti. No va a querer concertar demasiadas visitas, por lo que tienes que encontrarte entre los primeros con los que contacte.

Demuestra tu solvencia

El dueño de una vivienda quiere, principalmente, que pagues puntualmente la renta y que no des ningún problema. Por este motivo, si llevas preparada la documentación que demuestre que posees una economía saneada, sin préstamos ni deudas, habrás ganado muchos puntos. Así que, si tuvieras alguna cuenta pendiente, liquídala, y llega al proceso de selección con un currículum económico impecable.

Acata las normas

Si tienes mascota, y ya en el anuncio pone claramente que no se admiten, no insistas, esto molesta mucho al anunciante. Trata de buscar una vivienda donde no te pongan problemas. Dependiendo del animal que se trate, te permitirán tenerle o no. En el caso de que tengas previsto tener mascota, primero cerciórate de que te permitirán tenerla.

Si el dueño no quiere animales, y después de entrar en la vivienda decides bajo tu cuenta y riesgo que es el momento de la llegada de una mascota, esto puede ser motivo de la rescisión del contrato de alquiler. Dale la impresión de que eres una persona tranquila, que no monta fiestas cada dos por tres, y que no darás problemas en la comunidad.

Trato correcto cara a cara

Una vez que hayas conseguido una visita, y sea el dueño quien te la muestre, será la prueba de fuego, donde le conocerás en persona. Muestra buena presencia. No vayas vestido de forma descuidada, pero tampoco es necesario que vayas como si fueras a una boda. Déjale que hable primero, mostrándote la casa y permitiendo que te ofrezca todas las explicaciones que crea convenientes. Después, no dudes en aclarar todas las dudas que tengas, sin rodeos. En definitiva, debes hacer lo posible para que se lleve una buena impresión, que vea que de verdad quieres alquilarle la vivienda.

Siempre localizable

En caso de ser uno de los principales candidatos, tienes que estar localizable en todo momento. Puede que quiera hacer una valoración final, solicitándote más documentación o cualquier otra cosa. Es primordial que le cojas el teléfono a la primera porque recuerda que puede haber varias personas esperando y es muy fácil que ese alquiler se te escape.

Temas

Mascotas

Casas