HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 8 de diciembre, en Extremadura?
Parque eólico en Muras (Lugo) EP

El viento tumba el precio de la luz pero el consumidor teme un alza en la factura para 2026 por los costes fijos

El precio medio del mercado mayorista de electricidad ha caído más de un 40% respecto a diciembre del año pasado

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:03

Comenta

Noviembre marcó un punto de inflexión en la generación eléctrica del sistema español en los últimos meses. La energía eólica produjo el mes pasado 6. ... 949 GWh -un 67% más que en octubre- y fue la tecnología que más aportó al mix, con un 31,1% del total, según los datos de Red Eléctrica. La fuerte entrada de esta fuente de energía en las franjas de madrugada, en las horas solares y al anochecer logró desplazar al gas, que aportó un 18,4% tras dos meses consecutivos en los duplicó su peso en la generación alcanzando en octubre su nivel más alto desde el apagón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  2. 2

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  3. 3

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  4. 4 Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos»
  5. 5

    El Ayuntamiento de Badajoz asegura que está controlada la población de ratas
  6. 6 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer
  7. 7

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  8. 8

    ¡Santi, grábame un audio!
  9. 9

    Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas
  10. 10

    Peatones sin acera en el Hospital Universitario de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El viento tumba el precio de la luz pero el consumidor teme un alza en la factura para 2026 por los costes fijos

El viento tumba el precio de la luz pero el consumidor teme un alza en la factura para 2026 por los costes fijos