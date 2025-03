Vender tu casa no es gratis: estos son los tres impuestos que tienes que pagar

maría isabel HIDALGO Lunes, 7 de noviembre 2022, 14:49 Comenta Compartir

Cuando una persona pone en venta su casa aparentemente todo son beneficios, pero no es así. Vender una casa no es gratis, hay que pagar una serie de impuestos. Por eso Hacienda avisa que el propietario que realice esta transaccióndeberá abonar un importe, de forma que no todo lo recibido en la liquidación de una vivienda son beneficios.

El vendedor de una casa deberá hacer frente a tres impuestos, el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF), es el que se debe pagar a Hacienda. Esta carga debes de pagarla por el beneficio obtenido de la venta y se calcula en función de las ganancias patrimoniales.

Otro de los pagos a los que hay que hacer frente es el de plusvalía municipal que es el tributo que se paga al ayuntamiento en el que se encuentre registrada la propiedad. Este impuesto recoge la plusvalía del valor del terreno desde su adquisición hasta su transmisión. Este pago debe efectuarse durante los 30 días hábiles siguientes a la venta de la casa.

El Impuesto Sobre Bienes Inmueble (IBI) es otro de los impuestos directos a los que pese a no ser propio de la venta, sí hay que efectuar el pago obligatorio para el propietario hasta el momento de la venta de la vivienda.

¿Cómo se calcula el IRPF?

El pago a Hacienda por la venta de la vivienda se realiza en la campaña siguiente de la Declaración de la Renta, por lo que el dinero a pagar será en función de los beneficios que se han obtenido en el ejercicio económico del año anterior.

Para calcular el IRPF la Agencia Tributaria ha publicado unas tablas básicas de pago, estas tablas indican que sobre los primeros 6.000 euros de beneficio por la venta de la vivienda se aplica un IRPF del 19%, porcentaje que se eleva hasta el 21% si el beneficio se encuentra entre los 6.000 y los 50.000 euros.

Si la operación aporta un beneficio entre los 50.000 y los 200.000 euros el porcentaje a pagar de IRPF se eleva hasta el 23% y asciende hasta el 26% si las ganancias superan los 200.000 euros.

De esta forma para calcular el IRPF debes conocer cual ha sido tu ganancia patrimonial, valor que se multiplicará por el porcentaje de IRPF que te corresponda según tu tramo de ganancias.

Esto da lugar a que solamente se pague IRPF si se ha obtenido beneficio por la venta de la casa. En cambio, si se ha vendido por menos dinero del que fue adquirida la vivienda sí hay que declarar su venta pero no hay que efectuar este pago.

Devolución del exceso

Puede darse el caso de que la retención prácticada sea superior a la cuota íntegra, de ser así el vendedor tiene derecho a que se le devuelva el exceso retenido. Para ello debe presentar un modelo de declaración con el que la Administración liquidará la devolución del importe dentro de los seis meses siguientes al plazo establecido para la presentación del modelo. Si transcurrido este tiempo no se ha efectuado la devolución, se aplicarán intereses de demora a la cantidad correspondiente.