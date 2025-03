Cani Fernández / Presidenta de la CNMC: «Vamos a vigilar que las energéticas no obstaculicen el paso a la tarifa regulada»

En manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está el análisis de todas las dificultades y dudas que surgen en ... torno al volátil mercado energético de este año.

-¿Están las energéticas dificultando el cambio a la tarifa regulada de los clientes?

-Hay un trasvase masivo, cada semana se trasladan de tarifa 8.000 clientes. Solamente en septiembre el cambio fue realizado por 27.000. Lo que se están produciendo son cuellos de botella.

-Entonces, ¿las compañías no se están aprovechando?

-Estamos tratando de distinguir situaciones de gestión ingente, no previsible, de una obstaculización. Hemos hecho algunos requerimientos de información en un expediente informativo, que no es un sancionador.

-¿Detectan muchas pegas para pasar del mercado libre del gas a la tarifa regulada, la TUR?

-En septiembre había unos 1,58 millones de clientes en tarifa regulada. Si tienes dimensionado tu servicio al cliente para cientos de llamadas al mes, como mucho, imagínese... El expediente informativo nos permite preguntar a las empresas qué está sucediendo. Hay plazo de respuesta.

-¿Y qué les dicen?

-De todo. Sistemas informáticos desbordados, bloqueos de páginas web... Tenemos que verificar que al final se produzca esa transición y por cierto, y esto ha de quedar claro, sin que le cobren al consumidor dentro de la TUR ningún servicio adicional. Si le venden un mantenimiento, que no tiene porqué aceptar, si lo hace se tiene que facturar a parte. Vamos a vigilar esto muy de cerca. Una cosa muy importante, y el consumidor lo ha de saber, es que la CNMC tiene un comparador de tarifas, también en el mercado de la electricidad, que le permite al consumidor verificar su propio consumo. Hasta se puede ver cuánto te pueden aplicar por el mecanismo ibérico. En estos tiempos de incertidumbre regulatoria absoluta al menos sí se puede ver cómo está el mercado y si hay algo mejor.

-El Gobierno les ha encargado un análisis del tope al gas. ¿Defenderán mantenerlo?

- Esa intervención del mercado lo que ha hecho es lograr una reducción de precios, también en la luz. Y eso lo reflejamos en nuestro informe. También analizamos posibles mejoras de cara al pago del coste de esa compensación.

-¿Es verdad que beneficia a Francia y Portugal?

-Es verdad. En el caso de Portugal, está integrada en el mercado ibérico, es como si fuera otra provincia. En el caso de Francia, últimamente tiene unos precios más bajos, pero de julio aquí hemos estado exportando electricidad al máximo de la capacidad.

Tareas excesivas

-¿Se está abusando de Competencia con tanto encargo?

-Es cierto que los Gobiernos no deben ceder a la tentación de adjudicarnos excesivas funciones coyunturales que pongan en riesgo nuestro cometido de mantener el mercado abierto y competitivo.

-¿Está preparada la CNMC para semejante lío?

-En escenarios de crisis arrimamos el hombro y si hace falta supervisamos los 20 céntimos y lo que sea, pero eso no puede impedirnos hacer bien nuestra función, que los mercados energéticos funcionan. Perdemos fuelle haciendo otras cosas. Por ejemplo, las liquidaciones energéticas, que son miles de millones, las hacemos transitoriamente nosotros pero le competen al Ministerio. Necesitamos más medios, que debieran ser inmediatos para esas otras cosas y no lo están siendo. A medio y largo, nuestros gobernantes han de saber que tenemos que centrarnos en nuestra tarea. No estamos para verificar si determinados impuestos se trasladan o no al consumidor.

-Da la sensación de que las sanciones de la CNMC son reducidas para las conductas que reprueban o de que nunca terminan de hacerse efectivas...

-Estoy totalmente de acuerdo en que las multas son bajas. Nuestro sistema está mal diseñado y en ocasiones las multas pueden no ser suficientemente disuasorias. La ley fija que el máximo de sanción a una empresa es el 10% de la facturación del año anterior. Imagine un cártel que ha durado veinte años subiendo de media cada año un 10% los precios. Si no, ¿para qué haces un cártel? ¿Diez por ciento por veinte años y solo te puedo poner una multa del 10% de un año? Claramente insuficiente. Sale a cuenta. Hay que hacer una reflexión. Nosotros complementamos la sanción con la prohibición de contratar, que es disuasorio, y con las multas a los directivos, que es algo que Bruselas no tiene y nos envidia. Son de hasta 60.000 euros. Hemos pedido que en la revisión de nuestra ley, parada en el Congreso, se aumente hasta 400.000 euros. Hay quien se escandaliza ante una sanción de 40 millones, pero tienes que ver que has alterado las condiciones de mercado, cargando sobreprecios y perjudicando al consumidor.