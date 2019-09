Urgencia al volante Hasta un gobierno en funciones ha de hacer frente a las dificultades que atraviesa el sector del automóvil, con medidas que enlacen con otras autonómicas y hasta locales Lunes, 2 septiembre 2019, 23:00

La caída en la matriculación de turismos y todoterrenos en un 30,8% en el último mes respecto a agosto de 2018 se explica en parte por las promociones que lanzaron las concesionarias ante el cambio para comercializar los automóviles no homologados que habrían quedado fuera de mercado el 1 de septiembre, al entrar en vigor la nueva normativa de medición de emisiones WLTP y RDE. Pero es inapelable que los ocho primeros meses de 2019 ofrecen un balance negativo del 9,2%. Nada semejante había ocurrido desde que, con la constatación de la crisis financiera global, la venta de vehículos se contrajo en un 41,27% en 2008. Es cierto que el sector experimenta una leve mejora en comparación con agosto de 2017. Pero los datos comerciales en relación con el automóvil se han situado en los últimos ejercicios por detrás del crecimiento que apuntaban otros sectores de la economía. Las organizaciones concernidas –de productores, concesionarios y vendedores– señalan como explicación del retraimiento la concurrencia de tres factores de incertidumbre: los temores ante una eventual recesión, las prevenciones que los consumidores adoptan ante la situación actual de su particular economía, y las dudas que las medidas de transición ecológica y ante la polución en las ciudades generan en el comportamiento de quienes se ven en condiciones de adquirir un nuevo vehículo. Así es como la matriculación de automóviles se convierte en índice clave del equilibrio que deben guardar el crecimiento económico y su sostenibilidad frente al cambio climático. El problema estriba en que las instituciones públicas deben afrontar los tres factores que comprometen el futuro próximo de una industria tan clave para la economía española, en medio de una seria incertidumbre presupuestaria y cuando no cabe posponer la aplicación de cambios tecnológicos acordes al desafío climático. No es fácil que el Gobierno central y los autonómicos puedan idear una línea de inversiones por un lado y de exenciones por el otro que contribuya al afianzamiento del sector del automóvil, en medio de una prórroga presupuestaria general. Pero la inestabilidad política en ningún caso puede imponerse como excusa para eludir las obligaciones públicas. Hasta un gobierno en funciones ha de hacer frente a las dificultades que atraviesa el sector del automóvil, con medidas que enlacen con otras autonómicas y hasta locales.