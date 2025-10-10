Trump amenaza con un «incremento masivo» de aranceles a China

Cuando parecía que la escalada sin precedentes de la guerra comercial que Donald Trump emprendió hace meses con el Gobierno chino como principal objetivo había ... llegado a su fin, el presidente estadounidense ha vuelto a sembrar el caos este viernes tras amenazar con elevar de manera «masiva» los aranceles al país asiático. Además ha asegurado que ya no ve motivos para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en las próximas semanas, un encuentro que estaba programado para dentro de dos semanas en Corea del Sur.

Este nuevo episodio llega apenas un día después de que Pekín haya endurecido los controles a la exportación de materiales estratégicos utilizados en la industria tecnológica. Se tratan de las denominadas 'tierras raras', unos elementos químicos que sirven tanto para la fabricación de imanes potentes para vehículos eléctricos y turbinas eólicas, para la industria de defensa, pantallas electrónicas (como las de móviles y láseres)o para el propio desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial. Cabe recordar que Pekín domina alrededor del 80% de la producción global de estos elementos, por lo que la dependencia de los países externos es muy elevada.

El republicano, a través de su red social 'Truth', ha afirmado que el Gobierno chino «se está volviendo muy hostil», indicando que está enviando cartas a países de todo el mundo para detallar los elementos afectados, algo que para el líder estadounidense congestionaría los mercados y dificultaría la vida a prácticamente todos los países del mundo.

«Otros países se han puesto en contacto con nosotros, indignados por esta gran hostilidad comercial que surgió de la nada», ha expresado, destacando que durante «los últimos seis meses» la relación entre ambas potencias había sido «muy buena», lo que, a su juicio, hace que esta decisión comercial sea «aún más sorprendente».

«No se debe permitir que China mantenga al mundo 'cautivo', pero ese parece haber sido su plan desde hace tiempo», ha subrayado el presidente de EE UU en referencia a las maniobras de Pekín respecto de las tierras raras y otros elementos que China habría acumulado «hasta alcanzar una especie de monopolio, una maniobra bastante siniestra y hostil, como mínimo». En este sentido, Trump no ha dudado en advertir de que Estados Unidos también tiene «posiciones de monopolio», mucho más sólidas y de mayor alcance que las de China. «Simplemente no he optado por usarlas; nunca tuve una razón para hacerlo, ¡hasta ahora!», ha amenazado.

De tal modo, dependiendo de lo que diga China sobre la «orden» hostil que acaba de imponer, Trump ha advertido de que, como presidente de EE UU, se verá obligado a contrarrestar su acción, apuntando que «por cada elemento que ellos han podido monopolizar, nosotros tenemos dos».

«Nunca pensé que llegaría a esto, pero quizás, como con todo, ha llegado el momento», ha asegurado, añadiendo que, una de las políticas que se están calculando en este momento es un «aumento masivo de aranceles» a los productos chinos que ingresan al mercado estadounidense, aunque ha asegurado que «hay muchas otras contramedidas que también se están considerando seriamente». «En última instancia, aunque potencialmente doloroso, será algo muy positivo para Estados Unidos», ha defendido.

Los mercados caen con fuerza

Con un único mensaje a través de su red social y a golpe de un clic, el republicano ha vuelto a hacer temblar los parqués internacionales. Wall Street ha abierto en verde la jornada, pero todos los indicadores se han desplomado después de la amenaza de Trump. El Nasdaq, que reúne a las principales empresas tecnológicas, cae cerca del 2% en estos momentos. También cae con fuerza el S&P 500, en un 1,5%. Por ahora, el Dow Jones aguanta un poco mejor, ya que cae un 1,15%.

Mientras tanto, el anuncio ha llegado casi al cierre de la sesión en el Ibex. El parqué nacional se encaminaba hacia una sesión en positivo, pero finalmente ha cerrado en rojo, cayendo un 0,69%.