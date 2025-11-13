HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. E. P.

La web de Díaz para evaluar los riesgos de las empleadas de hogar colapsa ante la avalancha de solicitudes

La plataforma gratuita para cumplir con esta nueva obligación de tener un plan de prevención laboral que entra en vigor este viernes se cae durante varias horas

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:16

Faltan apenas unas horas para que entre en vigor la nueva obligación que tienen los hogares que cuenten con una empleada doméstica contratada: demostrar que ... han cumplido con el trámite de evaluar sus riesgos laborales y, en caso de ser necesario, implementar medidas de mejora, so pena de una multa que podría ascender incluso hasta los 49.000 euros. Así lo impulsó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y desde este viernes -más de un año después de ser aprobada la nueva norma- la inspección de Trabajo podrá actuar y sancionar a las familias que no tengan un documento firmado por ambas partes que demuestre que lo tienen todo en regla.

