Tres de cada cuatro trabajadores quieren seguir en su empresa Un 36%, sin embargo, condiciona no cambiar de empleo a que le promocionen en su compañía o le den oportunidades para formarse

Lucía Palacios Madrid Lunes, 27 de noviembre 2023, 12:28 | Actualizado 16:37h. Comenta Compartir

Cambiar de empleo no está entre los planes de futuro que se suelen hacer en la recta final de año, el momento más habitual para ... proponerse retos. La inmensa mayoría de los españoles se mantendrá en sus puestos de trabajo. Al menos así se desprende de la encuesta 'Global Workforce of the Future. 2023' publicada ayer por el grupo Adecco.

Tres de cada cuatro españoles, el 73%, quieren seguir en su empresa actual el próximo año. No obstante, hay una parte que condiciona esta permanencia a la promoción y formación. Y es un porcentaje elevado, el 36% de los trabajadores, el que planea quedarse en su compañía siempre y cuando pueda acceder a oportunidades de formación y progresión profesional. Más concretamente, un 21% busca subir de posición y otro 15% da preferencia a mejorar sus cualificaciones para optar a un nuevo trabajo pero dentro de su actual compañía. «La adquisición de nuevas habilidades se ha convertido en un elemento crucial para mantenerse relevante y competitivo», advierte Alberto Gavilán, director de Talento en The Adecco Group. Las principales razones para querer permanecer en su trabajo actual son la estabilidad (24%), la conciliación entre vida laboral y personal (19%), la buena relación con sus compañeros (18%), las condiciones laborales de las que disfrutan (17%) y el aprovechamiento de sus habilidades en ese puesto (16%), según se desprende de esta encuesta. Mucho trabajador quemado Por el contrario, el mayor motivo para dejar un empleo es buscar un salario mejor, tal y como manifiestan un 24% de los trabajadores que quieren cambiar de empresa, que son uno de cada cuatro. No obstante, cabe resaltar que el 63% de los empleados considera que su remuneración es justa, un porcentaje alto. Otros factores comunes que impulsan a los trabajadores a cambiar de empresa son que quieren tener su propio negocio (22%), progresar en su carrera (20%), que su empleo no les satisface o no le encuentra sentido (18%) y el llamado 'burnout' (síndrome del trabajador quemado) así como la carga de trabajo (18%). Llama la atención el elevado número de trabajadores que afirma haber sufrido este fenómeno del 'burnout', un 70%, mientras que un 53% teme padecerlo en el futuro. España se sitúa como el sexto país de entre los 24 estados participantes en la encuesta que mayores síntomas de agotamiento presentan entre sus empleados. Un 47% de los encuestados afirma haber sufrido 'burnout' por trabajar demasiado. Otras de las causas del síndrome del trabajador quemado son haber asumido más responsabilidades después de despidos o de la marcha de personas de la organización (44%) o la falta de apoyo de los líderes de la empresa (44%).

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

España