Trabajo mediará para lograr acordar una subida del salario mínimo del 4% en 2024

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tendrá que hilar fino para lograr el acuerdo entre sindicatos y empresarios para determinar cuál será ... la subida del salario mínimo en 2024. Porque habrá una revalorización, después de que la patronal sorprendiese la semana pasada con una propuesta para elevarlo un mínimo del 3% vinculándolo a la evolución de la inflación. Bajo ese punto de partida, los representantes de la CEOE y los de las organizaciones CC OO y UGT han mantenido este jueves la primera reunión en el seno del diálogo social para iniciar la negociación.

Del encuentro no ha salido ninguna propuesta concreta, aunque ninguno de los participantes esperaban avances en este sentido. Sí que ha servido para fijar posiciones y para que Trabajo sea consciente de los márgenes en los que puede moverse: desde ese 3% de los empresarios hasta más del 5% de subida que plantean los sindicatos.

La intención de Trabajo es favorable a que la subida ronde el 4%, que sería el porcentaje de incremento que pactaron sindicatos y empresarios en el acuerdo de negociación colectiva 2023-2025. Ese alza supondría un SMI de unos 1.123 euros al mes para el próximo año, frente a los 1.080 euros actuales. En cualquier caso, el suelo de esta subida es el nivel de inflación, cuya media de los últimos 12 meses se encuentra en el 3,8% (el porcentaje que se revalorizarán las pensiones a partir de enero).

En cualquier caso, el objetivo del departamento de Yolanda Díaz es que esta renta mínima, que cobran en torno a dos millones de trabajadores no amparados por la negociación colectiva, no pierda poder adquisitivo. Tras la reunión de ayer, el Secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, señaló que «el Gobierno va a seguir manteniendo el salario mínimo en el 60% del salario medio y no se va a perder poder adquisitivo».

Precisamente ese porcentaje constituye uno de los parámetros a los que se aferrarán los sindicatos en la negociación que ahora ha comenzado. El vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, aclaró que en la primera toma de contacto «no se han fijado una propuesta concreta de porcentaje de subida ni cifras exactas». Aunque sí mantienen el objetivo de que el SMI alcance ese 60% del salario medio, aunque Luján es consciente de que «hay distintas formas de medirlo». En cualquier caso, se trata de «no perder el poder adquisitivo» para los dos millones de personas que abarca esta retribución mínima.

Por su parte, Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Accion Sindical de CC OO, recordó también la necesidad de abordar la actualización de los contratos con las administraciones para que esas empresas trasladen las subidas del SMI a sus plantillas.