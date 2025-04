Trabajo culpa del déficit de camareros a los bajos salarios y las largas jornadas

Lucía Palacios Madrid Lunes, 23 de mayo 2022, 15:54 | Actualizado 16:25h. Comenta Compartir

«En nuestro país no existe un fenómeno similar a la Gran Dimisión». Esta fue una de las grandes conclusiones compartidas que se extrajo de la reunión que mantuvo este lunes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, con los agentes sociales para abordar las más de 109.000 vacantes de empleo que hay actualmente en España, según datos oficiales del INE.

Pérez Rey rechazó por activa y por pasiva que se esté dando un «fenómeno similar» al de EE UU, en donde más de cuatro millones de trabajadores han abandonado de forma voluntaria sus puestos en los últimos meses. Y ni siquiera admitió que exista un «problema generalizado de falta de mano de obra en ningún sector de la economía española». El Ministerio comandado por Yolanda Díaz solo reconoce un «fenómeno focalizado en algunos sectores y territorios» de déficit de trabajadores que achaca a unas precarias condiciones laborales.

Y en el encuentro de este lunes se les puso ya nombre y apellido a esas vacantes, a falta de llevar a cabo en las próximas semanas -por parte de los sindicatos y la patronal- un análisis más pormenorizado. Se concentran en los «sectores con mayor complejidad técnica», como son la informática, la computación en la nube, el análisis de sistema, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el 'blockchain'... para lo que -según apuntó el secretario de Estado y después validaron los sindicatos- se hace necesario recualificar a los trabajadores. Y no tanto para el déficit actual, sino para que no se convierta en un problema estructural en el futuro, según apuntó CCOO.

Pero, además, se registran «problemas concretos y muy focalizados por territorios» en el sector primario, en la construcción, en la hostelería y en el transporte, que, según UGT, se circunscriben a cuatro comunidades autónomas: Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía. Sin embargo, Pérez Rey advirtió de que no se puede hablar de «una carencia generalizada de vacantes» y puso el ejemplo de que la hostelería solo concentra el 4% del total de puestos sin cubrir, «un dato muy pequeño».

Por ello, al número dos de Yolanda Díaz no le tembló la voz a la hora de culpar a los bajos salarios y a unas condiciones laborales muy precarias de este déficit. «No se trata tanto de una ausencia de voluntad para trabajar sino de que las condiciones no son suficientemente adecuadas para vivir en esas localidades», sentenció el también catedrático, que además denunció que en algunos convenios de hostelería se trabaja por debajo del salario mínimo, mientras que en esas localidades el alquiler medio puede alcanzar los 1.400 euros mensuales. «No se está pagando lo suficiente y no se dan las condiciones necesarias para que accedan a estos trabajos», reiteró.

Entre esa falta de condiciones laborales dignas enumeró salarios mínimos e incluso por debajo del SMI (algo que sería ilegal), ausencia de permisos, descansos de fines de semana, jornadas laborales «agotadoras»... que impiden conciliar la vida laboral con la personal. Por ello, el secretario de Estado apuntó que esto tiene «fácil solución: pagar correctamente, cumplir con las jornadas y permitir conciliar la vida personal con la laboral; con eso, estoy seguro de que esas vacantes se esfumarán como la espuma».