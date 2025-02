Los trabajadores quieren… pero un 73% de las empresas no ve viable reducir la jornada laboral

Lucía Palacios Madrid Martes, 25 de julio 2023, 11:56 | Actualizado 17:25h. Comenta Compartir

Es un objetivo de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, si consigue mantenerse en la Moncloa: comenzar a reducir la jornada laboral ya en 2024 para dejarla en 32 horas semanales sin ningún tipo de recorte salarial. Los trabajadores quieren, lógicamente. Pero ¿y las empresas? Ellas, de forma aplastante, no lo ven viable ya que consideran que impactaría en la productividad y en sus márgenes de beneficios.

Así lo afirman el 73,5% de las compañías encuestadas y el 61,4% de los autónomos, según se desprende de la XXVI edición del informe 'Infoempleo Adecco: Oferta y demanda de empleo en España' publicado este martes. Esta opinión choca frontalmente con las aspiraciones de los empleados y parados, que en un 66,59% y un 50,69%, respectivamente, sí ven posible la implantación de la jornada de cuatro días con mantenimiento de sus nóminas. Y aquellos que no lo ven posible no es porque no quieran, sino porque consideran que la razón está principalmente en que las empresas no están por la labor de asumir esa jornada.

Habrá que esperar a ver qué resultados se obtienen del proyecto piloto que ha implantado el Gobierno a instancias de Más País y que ofrece subvenciones a las empresas que reduzcan a cuatro días la jornada laboral manteniendo la plantilla y sus salarios. Sin embargo, la acogida a esta iniciativa ha sido muy escasa y apenas 41 empresas han pedido estas ayudas.

En cualquier caso, las expectativas de las empresas no son demasiado halagüeñas. Seis de cada diez prevén que acabaremos el año peor que lo empezamos, por lo que esperan una caída de su facturación, e incluso el 70% teme que el incremento de costes pueda llegar a suponer un grave peligro para la continuidad de su actividad, un 62% cree que tendrá problemas a causa de la crisis energética y un 41% está preocupada por si no se reactiva el consumo por culpa de la inflación.

Freno al crecimiento

Además, más del 43% de las compañías encuestadas piensa que la aplicación de la nueva Reforma Laboral que entró en vigor hace año y medio supondrá un freno a su crecimiento y otras tantas están preocupadas por no encontrar perfiles acordes a lo que necesitan.

Sin embargo, pese a estas previsiones, apenas un 12% de las empresas declara que llevará a cabo despidos en los próximos seis meses y solo un 4% aplicará recortes salariales para hacer frente al encarecimiento de costes. La mitad apuesta por mantener sus plantillas a lo largo de 2023 y un 31,7% prevé hacer nuevas contrataciones.