Los sindicatos proponen una subida salarial del 4,5% para este año y del 3,75% para 2024

Órdago a la CEOE: acuerdo en dos meses o subida del impuesto de Sociedades

Otra novedad que trae esta propuesta de los sindicatos es que lanzan un órdago a la patronal en el que además involucran al Gobierno: dan de plazo a la CEOE hasta el 1 de mayo para alcanzar un acuerdo. En caso de que en estos dos meses no se haya logrado, instan al Ejecutivo a elevar la contribución mínima en el Impuesto sobre Sociedades del actual 15% al 20% sobre el total de beneficios. «El Gobierno no puede permanecer como un actor ajeno y debe incentivar el consenso necesario. Para ello sugerimos que, si no se alcanzara un acuerdo salarial entre sindicatos y organizaciones empresariales, promoverá las actuaciones fiscales pertinentes para canalizar esos excedentes que se está apropiando el empresariado, hasta la mayoría social, de manera que se refuerce el consumo final de las familias y se aleje el riesgo de una desaceleración económica superior a la ya prevista», señalan.