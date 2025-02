Los sindicatos, a la CEOE: «O hay acuerdo salarial o esto se va al garete» UGT y CC OO tachan de «irresponsable» a la patronal por no presentar una propuesta de negociación colectiva y advierten de que a partir del 1 de mayo el proceso de movilización se intensificará

Lucía Palacios Madrid Jueves, 20 de abril 2023, 13:23

«Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios». Este será el lema que presidirá las más de setenta manifestaciones que recorrerán España de norte a sur el próximo 1 de mayo, día del trabajador. Los sindicatos acuden a su gran día con los salarios como principal reclamo y con una gran amenaza a la CEOE: o hay un acuerdo de negociación colectiva que marque la subida salarial para los próximos años antes de verano o esta herramienta que tan buenos resultados ha dado se «entierra para siempre» al tiempo que habrá «un proceso intenso de movilización» que irá en aumento y se generalizará entre los diferentes sectores.

UGT y CC OO acusaron a la patronal de «irresponsable», denunciaron que «no negocian en serio» aunque hay contactos informales y le avisaron de que o hay un acuerdo en las próximas semanas «o esto se va al garete». «La CEOE tiene que saber que tiene días, semanas para poder concretar una propuesta que dé lugar a un acuerdo que tenga como base la situación económica de nuestro país», advirtió este jueves el secretario general de CC OO, Unai Sordo, en la rueda de prensa para presentar un 1 de mayo que, tal y como reconocieron, estará marcado por las próximas elecciones generales y en la que invitaron a votar a un partido «progresista».

Sordo se mostró tajante en que esta negociación no puede «alargarse indefinidamente». «La paciencia se ha terminado. No vamos a seguir estirando más el chicle de la negociación. O hay un acuerdo o no hay más negociación», sentenció.

Las organizaciones de trabajadores no tienen mucha esperanza en que la CEOE pueda mover ficha en los diez días que quedan para el 1 de mayo y haga por fin una contrapropuesta a su iniciativa de subida salarial del 13,25% para el periodo 2022-2024 y un nuevo diseño de la cláusula de garantía salarial. Por eso, concretarán de cara al 1 de mayo qué tipo de movilizaciones llevarán a cabo y, aunque descartan que se trate de una huelga general, sí advierten que trascenderán las sectoriales. Otra amenaza que repitieron es que este «proceso de movilización intensa se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba»; y pusieron como ejemplo a Francia y sus protestas masivas contra la reforma de las pensiones.

«El Primero de Mayo nos jugamos el convenio. La CEOE tiene que sentir el aliento de las calles de nuestro país exigiendo que acaben con la avaricia, con la usura que representan, en algunos casos, los beneficios empresariales», reclamó por su parte Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

Los retos pendientes

Para Álvarez, el 1 de Mayo tiene que «consolidar las conquistas de los últimos años, que no están reconocidas como deberían desde el punto de vista político. Este día tiene que ser una respuesta clara y concisa a ese reconocimiento. Consolidar la reforma laboral desde el punto de vista político e impulsar otros temas importantes como el precio del despido o el derecho a una vivienda digna, con medidas más a medio y largo plazo encaminadas a un parque de viviendas pública y social».

Además, el líder de UGT destacó que «hay problemas que se tienen que abordar y que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo, con la falta de efectivos en la Inspección de Trabajo, con una fiscalidad justa, con la necesidad de continuar implementando políticas sociales o con preservar los servicios públicos fundamentales para la ciudadanía, como la sanidad, la educación o la justicia».