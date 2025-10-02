HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El paro sube en 218 personas en septiembre en Extremadura hasta los 65.177 desempleados
El consejero delegado de Adecco Group, Denis Machuel (izq.), junto al presidente de la compañía, Jean-Christophe Deslarzes, durante el encuentro. R. C.

«No serás reemplazado por la inteligencia artificial, sino por los trabajadores que la dominan»

Los dos principales ejecutivos de Adecco lo admiten: «La IA destruirá y creará empleo, nadie sabe en qué cantidad»

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 08:58

El mercado laboral se enfrenta a un horizonte incierto a raíz de la imparable -y decisiva- irrupción de la inteligencia artificial, una herramienta que ya ... está cambiando nuestro presente y seguirá transformando a una velocidad de vértigo nuestro futuro. Inevitablemente, su explosión impactará en los actuales puestos de trabajo y en los venideros, reconfigurando un tablero de juego cuyas fichas deberán moverse para no perder la partida, según admitieron en un coloquio con un grupo de periodistas españoles los dos principales ejecutivos a nivel mundial del Grupo Adecco: su presidente, Jean-Christophe Deslarzes; y su consejero delegado: Denis Machuel.

