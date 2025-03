Récord histórico en 18 años: más de 238.000 empleos en un solo mes

Garamendi: «Yolanda Díaz no pinta nada en el acuerdo salarial»

Nuevo choque entre el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que tensan aún más las relaciones entre Gobierno y empresarios. Al líder de la patronal no le ha sentado nada bien que la ministra de Trabajo se meta en asuntos que, a su juicio, no le competen. Así, si Díaz volvió a instar este jueves a la CEOE para llegar a un acuerdo con los sindicatos de negociación colectiva que marque las subidas salariales para los próximos años, Garamendi quiso atajar de raíz esta cuestión al tildarla de intervencionismo. «La ministra no pinta nada, lo digo sinceramente. Es un tema bilateral, es un tema de los sindicatos y lo que le pido al Gobierno es que se abstenga», reprochó el vasco. Y precisó: «Nosotros no estamos en periodo electoral».