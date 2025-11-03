HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Luis Ángel Gámez

España se coloca entre los cinco grandes polos de inmigración de los países desarrollados

La OCDE advierte de que los trabajadores extranjeros son esenciales para impulsar el empleo y la economía y cubrir vacantes en sectores como la sanidad, la construcción o la agricultura

José A. González

José A. González

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:59

España vuelve a situarse entre los grandes polos migratorios de la OCDE. Se coloca en el top cinco. En 2024 el país sumó 368.000 ... nuevos inmigrantes permanentes, lo que supone un crecimiento de más de un 50% respecto a antes de la pandemia. La organización con sede en París señala que la llegada de trabajadores extranjeros es uno de los factores que están ayudando a mantener el empleo y el crecimiento en las economías europeas, cada vez más afectadas por el envejecimiento de su población activa.

