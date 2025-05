Nueva sentencia sobre interinos: la justicia madrileña rechaza hacerlos fijos

Sigue habiendo serias dudas sobre qué hacer con los centenares de miles de interinos que llevan años, incluso décadas, encadenando contratos en la Administración Pública. ... Los tribunales españoles no tienen nada claro cómo aplicar la reciente sentencia europea que consideraba que una posible solución a la situación abusiva de estos trabajadores temporales era hacerlos fijos –directamente, sin pasar por ningún examen-, tal y como se refleja en el hecho de que se está dando una lluvia de fallos que, unas veces dictan a favor, otras en contra.

En contra de hacerlos fijos de golpe y porrazo se posicionó este martes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que, tras una reunión celebrada el pasado 18 de marzo, rechazó declarar fijos a tres trabajadores públicos vinculados a diferentes administraciones, que habían recurrido en suplicación en reconocimiento de sus derechos laborales. Habrá que esperar a que el Supremo dicte doctrina y siente jurisprudencia, pero esto puede alargarse mucho en el tiempo, ya que el tribunal va a plantear a Bruselas una cuestión prejudicial para preguntarle cómo tiene que aplicar este fallo, según comunicó recientemente.

En el primero de los casos, el Pleno ha estimado parcialmente el recurso planteado por fraude en la contratación temporal de una trabajadora interina de la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid, que encadenó desde diciembre de 1998 distintos contratos temporales con la misma categoría y ha declarado el carácter indefinido no fijo de la relación laboral con antigüedad desde noviembre de 2010.

En segundo lugar, el mismo Pleno la Sala de lo Social ha desestimado el recurso formulado por una trabajadora de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, quien solicitaba que se le declarase fija de plantilla y el abono de una indemnización equivalente a la de despido, tras 27 años encadenando diferentes contratos con la citada administración.

Por último, la Sala ha desestimado también el recurso interpuesto por un trabajador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), al que por sentencia ya se le había reconocido la categoría de indefinido no fijo y reclamaba que se le considerase personal laboral fijo.

Votos particulares

En los tres procedimientos de los que da cuenta esta nota los magistrados de la Sala de lo Social habían elevado cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con la intención de que sus resoluciones se ajustaran con pleno detalle al marco jurídico europeo.

Pese al parecer mayoritario del Pleno de la Sala, las sentencias cuentan con el voto particular de varios magistrados –entre ellos la presidenta- que creen que el recurso presentado por los trabajadores debió ser estimado y declararse la fijeza de sus contratos al no existir medidas adecuadas para sancionar este incumplimiento. Estos magistrados consideran que el conflicto entre los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público y el principio de estabilidad en el empleo defendido por la normativa europea no se cumple «en los supuestos presentes y en muchos otros similares, en los que encontramos a numerosos trabajadores que sin haber superado procesos selectivos prestan servicios para la Administración durante muchos años, de forma continuada o mediante contratos encadenados». Por ello, argumentan que resulta «difícil defender que tales empleados no hayan demostrado capacidad para su trabajo tras todos esos años de servicios, en ocasiones en puestos técnicos de responsabilidad».