La Inspección recomienda a los empresarios descontar las pausas del café Pese a que pueden multar desde el pasado 12 de mayo, sustituirán la sanción por un requerimiento si se tiene la certeza de que los trabajadores no están realizando horas extras LUCÍA PALACIOS Madrid Martes, 11 junio 2019, 10:49

El registro de jornada sigue levantando numerosas dudas tres meses después de su aprobación. Por ello, la Inspección de Trabajo publicó ayer el criterio técnico de actuación que imperará en esta materia, que prácticamente viene a ratificar las directrices que dio el Ministerio de Trabajo tres días después de su entrada en vigor.

La gran duda gira en torno a cuándo se está ante tiempo de trabajo efectivo y cuándo no ya que la nueva ley es «una norma de mínimos» -como califican en este texto los inspectores- y se limita a decir que es obligación de todas las empresas llevar un registro diario de la jornada laboral de sus trabajadores, dejando en manos de la negociación colectiva su desarrollo.

Por ello y aunque «no se exija expresamente llevar un control de las interrupciones o pausas entre el inicio y la finalización de la jornada diaria», tal y como resaltan desde el Ministerio, los inspectores aconsejan a los empresarios contabilizar ese tiempo de descanso para comer o tomar un café para que no forme parte de la jornada laboral. «El registro de jornada podrá organizarse de manera que incluya las interrupciones o pausas que se consideren, siempre y cuando el registro incluya necesariamente la hora de inicio y finalización de la jornada», explica el documento, que, un párrafo más abajo, precisa: «En todo caso, sería conveniente que el registro utilizado en la empresa ofrezca una visión adecuada y completa del tiempo de trabajo efectivo».

Además, vuelve a reiterar que «el sistema implantado ha de ser objetivo y fiable, de manera que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador», ya que, «en caso contrario, podría presumirse que lo es toda aquella que transcurre entre la hora de inicio y finalización de la jornada de trabajo registrada, y es al empleador al que le correspondería la acreditación de que ello no es así».

Acceder al registro «en cualquier momento»

Los inspectores recuerdan -como hizo el Gobierno- que el registro de la jornada deberá ser «diario» y que no aceptarán para acreditar su cumplimiento «la exhibición del horario general de aplicación de la empresa, el calendario laboral o los cuadrantes horarios elaborados para determinados periodos. A su vez, señalan que el sistema implantado deberá ser «accesible» y ha de ser posible acceder a los registros «en cualquier momento» y que sea solicitado por los trabajadores, sus representantes y por la inspección de Trabajo y «de manera inmediata», así como «permanecer físicamente en el centro de trabajo».

Si los empresarios no cumplieran con el registro horario, la Inspección advierte que es posible iniciar un procedimiento sancionador desde el pasado 12 de mayo, pero que, no obstante, «valorará la existencia de una actuación de la empresa en este sentido y una negociación entre las partes bajo el principio de la buena fe». En este sentido, si la empresa no lleva el registro pero el inspector tiene la «certeza» de que se cumple la normativa en materia de tiempo de trabajo y no se realizan horas extraordinarias, se podría sustituir el inicio del proceso sancionador por un requerimiento para que se cumpla con la obligación de tener registrada la jornada de trabajo diaria.