HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Concentración ante la delegación del Gobierno en Barcelona. Efe

El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»

Desbloquea la mesa del diálogo social y convoca para el próximo miércoles a los sindicatos, aunque estos advierten de que, si no hay acuerdo, en diciembre habrá huelga general

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:40

Comenta

Los funcionarios se echaron este jueves a la calle para exigir una mejora de sus condiciones laborales y esta vez sí su protesta y la ... amenaza de una huelga general en diciembre si no se escuchaba su clamor ha surtido efecto: el Gobierno se sentará a negociar con ellos la subida salarial pendiente, la de este año (puesto que tienen sus nóminas congeladas) y la de los siguientes. Así lo comunicaron los sindicatos CSIF, UGT y CC OO después de celebrar una manifestación en Madrid, frente a la sede del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España, que calificaron de «masiva».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»

El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»