El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»

Los funcionarios se echaron este jueves a la calle para exigir una mejora de sus condiciones laborales y esta vez sí su protesta y la ... amenaza de una huelga general en diciembre si no se escuchaba su clamor ha surtido efecto: el Gobierno se sentará a negociar con ellos la subida salarial pendiente, la de este año (puesto que tienen sus nóminas congeladas) y la de los siguientes. Así lo comunicaron los sindicatos CSIF, UGT y CC OO después de celebrar una manifestación en Madrid, frente a la sede del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España, que calificaron de «masiva».

Así, la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, invitó a los líderes sindicales a su despacho para informarles de que el próximo miércoles, 5 de noviembre, se reanudará la negociación colectiva en las administraciones públicas.

Los sindicatos aplaudieron esta decisión del ministerio, pero avisaron de que no están dispuestos a «perder más tiempo» y exigen que en esta primera reunión el departamento de Óscar López presente una oferta económica para mejorar las retribuciones de los más de 3,5 millones de empleados públicos, que están perdiendo poder adquisitivo. En esta línea, advirtieron de que si no se alcanza un acuerdo, «habrá huelga en diciembre».

«No llego a fin de mes»

'No puede ser, soy empleado público y no llego a fin de mes', 'A negociar o huelga general', 'Son necesarios mejores salarios' o 'Más negociación y menos manipulación' fueron alguna de las proclamas que los trabajadores públicos gritaron este jueves frente al ministerio de Óscar López.

CSIF reclamó la necesidad de una subida salarial por decreto y que los salarios se actualicen con las pensiones más un porcentaje adicional pactado con los sindicatos.

Entre otras reivindicaciones, los sindicatos piden también que se ponga fin a la tasa de reposición, que las ofertas de empleo público cubran las necesidades de la Administración, reforzar las plantillas, mejorar las condiciones de la jubilación parcial y anticipada en la Función Pública y la jornada laboral de 35 horas.