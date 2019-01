El Gobierno quiere ampliar un año la edad efectiva de jubilación Trabajo plantea hacerlo a través de medidas flexibles como pueden ser los incentivos, pero también aumentando la cotización de quienes se jubilen anticipadamente LUCÍA PALACIOS Madrid Viernes, 11 enero 2019, 12:51

La respuesta del Gobierno al informe de la Airef sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones no se ha hecho esperar. Considera que sus estimaciones de que el gasto se incrementará hasta el 13,4% del PIB en 2048 es correcta y por eso, al igual que advierte la Autoridad, ve necesario tomar medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de las pensiones. Una de ellas sería -al igual que defiende la Airef- aumentar la edad efectiva de jubilación -que no es la edad legal- un año en un plazo estimado de unos 30 años, así como ampliar paulatinamente el número de años necesarios para calcular la cuantía de la pensión.

En la actualidad, la edad efectiva de jubilación se sitúa en 63,7 años (frente a los 65,8 años en que se establece la edad legal, que en 2027 alcanzará a los 67 años), por lo que sería ir ampliando ésta unos días cada año durante las próximas tres décadas para lograr ampliarla un año. «Es necesario retrasar la edad efectiva de jubilación un año», ha defendido hoy el secretario de Estado de la Seguridad Social durante un encuentro con la prensa. Para ello, aboga por utilizar fórmulas flexibles para todo el mundo, como introducir incentivos para que las personas permanezcan en el mercado de trabajo así como introducir marcos flexibles entre actividad y jubilación. Esto último viene a ser impulsar la jubilación parcial, para que un trabajador reduzca su horario laboral y trabajo por ejemplo a media jornada, de forma que cobre por un lado por la empresa de la que trabaja y por otro parte de la pensión.

Pero no solo así, sino que pretende conseguirlo también a base de establecer penalizaciones para que aquellos que se jubilen de forma anticipada. «Tenemos que conseguir retrasar la salida del mercado laboral de todos los colectivos, combinando fórmulas voluntarias y obligatorias», ha advertido Granado, quien se ha mostrado partidario de encontrar «fórmulas más flexibles que supongan una ruptura menos drástica cuando uno se jubila», algo que -ha señalado- ocurre en otros países europeos.

Lo que sí quiso dejar claro el secretario de Estado es que el Gobierno está en «desacuerdo» con fijar edades más largas para todos», es decir, aumentar la edad legal de jubilación -algo que ya se ha hecho en anteriores reformas y que se situará en 67 años en 2027-, tal y como señala la Airef en su informe, ya que «este no es el modelo que sigue la gente». De hecho, el año pasado de los más de medio millón de personas que se jubilaron, la mayoría lo hizo con menos de 65 años, tal y como precisó Granado.

Pero el Gobierno no quiere llevar a cabo esta reforma sin contar con el apoyo de los interlocutores sociales, por lo que se reunirá con ellos la próxima semana para empezar a tratar qué medidas se pueden llevar a cabo en el corto plazo y, de igual manera, tratar de consensuar esta reforma en los próximos meses. A su vez, el Ministerio de Trabajo asegura que si no hay acuerdo sobre esto en el Pacto de Toledo no se llevará a cabo.