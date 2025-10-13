HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Gobierno propone una subida de las cuotas de autónomos entre 10 y 200 euros

La propuesta del Ministerio de Seguridad Social plantea pagos para los trabajadores por cuenta propia desde los 217 hasta los 796 euros en 2026

José A. González

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:44

Los representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reunieron este lunes con los sindicatos y las principales organizaciones de trabajadores autónomos para ... intentar acercar posturas y pactar las cuotas del régimen de autónomos para el periodo 2026-2028. Además, el departamento de Elma Saiz se comprometió a corregir las deficiencias del actual sistema de cotizaciones y a facilitar el acceso a la prestación por cese de actividad.

