HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Funcionarios de la Agencia Tributaria. R. C.

El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028

Los sindicatos rechazan esta propuesta que implica un incremento fijo del 4% entre este año y el que viene y otro 6% en los dos siguientes ejercicios

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

El Gobierno ha puesto encima de la mesa, por fin, su propuesta de subida del sueldo de los funcionarios: ofrece elevar el salario de más ... de tres millones de trabajadores públicos un 10% fijo para el periodo 2025 a 2028, según informa CSIF tras la reunión mantenida con el Ministerio de Función Pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado en helicóptero un hombre de 33 años tras ser atropellado por un tractor en la provincia de Badajoz
  2. 2 Dos heridos en un aparatoso accidente con vuelco cerca de Badajoz
  3. 3 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  4. 4 Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
  5. 5

    Beatriz Biedma, única candidata a convertirse en jueza decana de Badajoz
  6. 6 Badajoz tendrá vuelos a Canarias a partir de 60 euros para viajar este 2026: hasta cuándo están disponibles
  7. 7

    Cuatro detenidos por atracar con una tijera de podar en una tienda cerca del hospital de Mérida
  8. 8

    La oferta pública de empleo de 2025 se cierra en 2.376 plazas
  9. 9 Cambia el precio de la bombona de butano: esto es lo que cuesta a partir de hoy
  10. 10 Grave tras un choque frontal en la EX-370, en Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028

El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028