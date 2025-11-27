HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 26 de noviembre, en Extremadura?
El ministro de Transformación Digital, Óscar López (derecha) conversa este miércoles con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el pleno del Congreso.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López (derecha) conversa este miércoles con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el pleno del Congreso. EFE

El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%

Empleo público ·

Recibirán en diciembre un 2,5% retroactivo desde enero, hasta un 2% en 2026 -medio punto vinculado al alza de la inflación-, un 4,5% en 2027 y finalmente otro 2% en 2028

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025

Comenta

El salario de los funcionarios se descongelará después de once meses de bloqueo y subirá un 11% hasta 2028. El Gobierno arrancó el miércoles por ... la noche –tras otra reunión de varias horas, al igual que el lunes pasado- el sí de los sindicatos CSIF y UGT para firmar este mismo jueves (a las once de la mañana en la sede del ministerio) un nuevo acuerdo para mejorar las condiciones laborales de más de 3,5 millones de empleados públicos, aunque CC OO aún medita si terminará aceptándolo o se abstendrá al mantener algunas reservas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi
  2. 2

    Adiós a la pastelería Isa: la Plaza Mayor de Cáceres pierde su último comercio tradicional
  3. 3 Muere José Pérez de la Peña, el hermano marista con calle propia en Badajoz
  4. 4 «Cuando llueve no dormimos por miedo a que se nos caiga encima la bóveda»
  5. 5 Un motorista resulta herido en la colisión con un turismo en Badajoz
  6. 6 Condenan a cuatro menores por acoso continuado a un compañero de clase en Cáceres
  7. 7 El extremeño Francisco Sabido Martín, nombrado director general de cuentas del INE
  8. 8 El palacio más singular de Extremadura que buscaba dueño encuentra nuevo destino en la Fundación Cajalmendralejo
  9. 9 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista
  10. 10

    Más de 4.500 familias extremeñas siguen esperando las ayudas para mejorar sus viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%