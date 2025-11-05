HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una oficina de atención a los ciudadanos. R. C.

El Gobierno se compromete a negociar rápido una subida salarial plurianual para los funcionarios

Presentará en dos semanas una oferta del alza pendiente para este año y otra para el periodo 2026-2028 que incluirá una parte fija y otra variable

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:28

Comenta

Pese a la reivindicación de los sindicatos, el Ministerio de Función Pública acudió este miércoles a la primera reunión en la que, tras meses y ... meses de bloqueo, se da el pistoletazo de salida a la negociación de una subida salarial para los más de 3,5 millones de funcionarios sin una propuesta concreta de alza. Sin embargo, el departamento dirigido por Óscar López sí se ha comprometido ante las organizaciones de trabajadores a alcanzar un acuerdo plurianual para el periodo 2026 y 2028 así como pactar la subida pendiente de este año «claramente diferenciada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2 Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  3. 3 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  4. 4

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  5. 5 Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna
  6. 6 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  7. 7 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  8. 8

    5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz
  9. 9

    La jueza Biedma cierra su etapa en el caso Azagra y remite la causa a la Audiencia para el juicio
  10. 10 El frente frío ya deja lluvia, tormenta, granizo y fuerte viento en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno se compromete a negociar rápido una subida salarial plurianual para los funcionarios

El Gobierno se compromete a negociar rápido una subida salarial plurianual para los funcionarios