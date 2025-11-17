HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. E. P.

El Gobierno acusa a la CEOE de «calentar la silla» y torpedear la ley para reducir las muertes en el trabajo

Díaz da un ultimátum a la patronal: o se posiciona antes de que termine el mes sobre la nueva norma para prevenir los riesgos laborales o legislará solo con los sindicatos

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:13

Comenta

Nuevo ola de reproches del Ministerio de Trabajo a la patronal española. El número dos de Yolanda Díaz, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín ... Pérez Rey, acusó de nuevo este lunes a la CEOE de «calentar la silla» y torpedear la nueva ley de prevención de riesgos laborales, que busca actualizar una norma que tiene ya treinta años con el objetivo de reducir las muertes por accidentes de trabajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
  2. 2

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  3. 3

    Una discusión de tráfico provoca una pelea en el barrio de San Fernando de Badajoz
  4. 4 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  5. 5

    La masonería vuelve a Badajoz
  6. 6 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  7. 7 Aviso de la Aemet: intenso frío en Extremadura a partir de esta semana tras los últimos episodios de lluvia
  8. 8 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  9. 9 Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz
  10. 10 Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno acusa a la CEOE de «calentar la silla» y torpedear la ley para reducir las muertes en el trabajo

El Gobierno acusa a la CEOE de «calentar la silla» y torpedear la ley para reducir las muertes en el trabajo