El fenómeno de la 'Gran Renuncia' se extiende a España. Esta tendencia sin precedentes que comenzó de forma sorpresiva en Estados Unidos el año pasado, cuando cerca de 50 millones de trabajadores renunciaron a sus empleos de forma voluntaria, está traspasando las fronteras y contagiándose a más países. En Reino Unido e Italia 1,3 millones de ocupados abandonaron sus puestos en los nueve primeros meses de 2021 y ahora, gracias a un estudio elaborado por The Adecco Group en ocho países, este fenómeno parece que está tomando fuerza en España. Así, una cuarta parte de los trabajadores quiere cambiar de empleo el próximo año (cifra en línea con el 27% a nivel mundial); es más, la mitad ya se está postulando activamente para otros cargos, realizando entrevistas con reclutadores y empresas, según se desprende de la encuesta 'Global Workforce of the Future 2022'.

Además, el 17% de los españoles afirma haber sido contactados por reclutadores de otras compañías, lo que sugiere que los 'headhunters' y las organizaciones se están aprovechando de la 'Gran Renuncia' y de una fuerza laboral global en constante cambio para atraer el mejor talento a sus compañías. Por regiones, los empleados de China, Japón e Italia son más reacios a renunciar a su actual puesto de trabajo; en cambio, en Australia, Suiza y las regiones de Europa del Este y África son más propensos a dejar su empleo en el próximo año.

Cabe resaltar que aunque esto pueda parecer sinónimo de insatisfacción, no lo es, puesto que precisamente en estos países más dados a la Gran Renuncia son en donde los trabajadores tienen una mayor sensación de seguridad en el trabajo (por encima del 75%), un 69% en España, lo que parece que indicar que simplemente se sienten con mayor confianza para considerar cambios en su carrera profesional.

A pesar de la coyuntura económica, la guerra de Ucrania y la inflación, la mayoría de los trabajadores (72% a nivel mundial y 69% nacional) se sienten seguros y no les preocupa perder su empleo. Los empleados de Alemania, Estados Unidos y los países nórdicos son lo que más seguros están de tener un nuevo puesto en menos de medio año. Italia, Japón, Francia y España son los estados donde los trabajadores tienen menos confianza en su capacidad para encontrar un nuevo trabajo en menos de seis meses. De hecho, en España el porcentaje es 6 puntos porcentuales inferior a la media global, solo el 55% de los empleados españoles creen que tendrán un nuevo trabajo en menos de medio año.

El salario es la principal razón por la que las personas cambian de trabajo y el 45% de los trabajadores de todo el mundo que quiere hacer un cambio durante el próximo año afirma que el sueldo es su mayor motivo. En España son más de la mitad, el 55% de los empleados encuestados, los que dicen que dejarán su puesto en los próximos doce meses para conseguir un salario superior.

