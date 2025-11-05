HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en el Senado. EFE

Las familias de enfermos en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarles durante meses

Yolanda Díaz acelera para llevar cuanto antes al Consejo de Ministros las nuevas ausencias retribuidas que podrán solicitar todos los parientes de hasta segundo grado del afectado

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:51

Comenta

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pretende revolucionar el sistema de permisos laborales en España. La ministra de Trabajo se ha marcado como objetivo ... dar otra vuelta de tuerca a las ausencias retribuidas de los trabajadores y, tras aprobarse recientemente -a iniciativa de su partido, Sumar- una ampliación histórica de los permisos por nacimiento, acelera para sacar adelante su otra meta en esta materia: quintuplicar los actuales días de permisos por defunción y extenderlos hasta los diez días y crear un nuevo permiso de 15 días para atender a las personas en cuidados paliativos.

