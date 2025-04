La falta de mano de obra resta más de 8.000 millones cada año a la economía española

España, el país que tiene aún cerca de tres millones de parados, más que ningún otro estado de Europa, se está enfrentado en estos últimos ... años a un problema que hasta ahora era prácticamente desconocido y que va en aumento. Se trata de la falta de mano de obra -sobre todo, cualificada-, algo que le está restando a la economía española más de 8.000 millones al año, según estimaciones de un informe elaborado por la Fundación BBVA.

Pese a esos tres millones de personas que buscan un empleo sin éxito, más de 148.000 puestos de trabajo quedaron vacantes a lo largo de 2023, lo que supone un récord histórico para España. Este fenómeno se está disparando con fuerza y las vacantes han crecido un 44% respecto a 2019, antes de que estallara la pandemia, según constata este estudio. Y durante el primer trimestre de 2024 se ha registrado un nuevo aumento y los puestos sin cubrir se sitúan ya en 149.962, prácticamente tres veces más que una década atrás, según los datos de la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las señales de alarma por las dificultades para encontrar trabajadores son cada vez más frecuentes y generales. Los últimos resultados de la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE), referidos al segundo trimestre de este año, indican que el 41,1% de las compañías declararon un impacto negativo sobre su actividad derivado de la falta de disponibilidad de mano de obra, un condicionante mucho más relevante que la falta de demanda o los problemas de suministros, semejante en importancia a los costes energéticos y solo algo por detrás de la incertidumbre política.

Aunque es cierto que este problema es menos grave que en la mayoría de países europeos y, de hecho, se sitúa a la cola de Europa, con una tasa de vacantes inferior al 1% –tres veces menos que en Austria, Bélgica o Países Bajos–, en la medida en que el empleo continúe creciendo y la tasa de paro convergiendo a niveles como los normales en otros países, «el problema de las vacantes continuará incrementándose en España, algo a lo que el tejido productivo y empresarial nacional no está tan acostumbrado y para lo que estará menos preparado que otros países», según advierte la Fundación BBVA.

Impacto del envejecimiento

Además de por la reducción del desempleo, el informe señala que otros factores, como el menor tamaño de las cohortes de jóvenes, la jubilación de la generación del 'baby boom'', la emigración de talento al exterior y los desajustes formativos, supondrán una presión adicional y provocarán que este fenómeno al que no estaban acostumbradas las empresas españolas se vaya intensificando en el futuro. No en vano, las estimaciones apuntan a una caída del 19% del capital humano per cápita hasta 2050 asociada al mero proceso de envejecimiento mientras la emigración de población joven y cualificada ha repuntado en los últimos tiempos y complica aún más las perspectivas, según señala la Fundación BBVA.

Y esta falta de mano de obra impacta directamente en la economía, ya que cada vacante implica una oportunidad de empleo previsiblemente rentable que queda sin materializarse, con la consiguiente pérdida de producción y creación de riqueza para España. En este sentido, el informe ha realizado una estimación aproximada de cuál sería el impacto económico partiendo de los datos sobre producción y empleo por sectores de la Contabilidad Nacional de España y de las cifras de vacantes por sectores del INE. Así, solo en 2023 la pérdida estimada de PIB provocada por las vacantes se situaría en torno a los 8.150 millones de euros, una cuantía que podría triplicarse hasta los 25.000 millones en el futuro si el mercado laboral español sigue convergiendo al patrón europeo.

Por ello, desde la Fundación BBVA instan a tomar medidas para solucionar este problema, como incentivar la prolongación de la vida laboral; potenciar las políticas activas de empleo, primando la cualificación y activación más que el subsidio a los parados; mejorar la formación, así como atraer talento foráneo y retener el nacional.