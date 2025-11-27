HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un jubilado pasea por una calle. R. C.

España triplicará su ritmo de envejecimiento y tendrá 74 jubilados por cada 100 potenciales trabajadores

La OCDE avisa de nuevo de que el «drástico» desplome de su fuerza laboral, caerá un 30% en 2050, reducirá su base de cotizantes y «tensionará el equlibrio financiero» del sistema de pensiones

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:30

Comenta

Revolución demográfica en España. El país se encamina hacia uno de sus mayores retos que comprometerá su estado de bienestar y su economía: hacer frente ... a una explosión de personas mayores en las próximas décadas al sufrir uno de los mayores incrementos de personas de edad avanzada de los estados desarrollados junto con uno de los mayores desplomes de su población en edad de trabajar, lo que provocará que en 2050 haya 74 jubilados por cada cien potenciales trabajadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

