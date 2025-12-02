España destruye 14.000 empleos en noviembre pero el paro baja en 19.000 personas El mercado laboral mantiene los 21,8 millones de afiliados pese al parón del empleo tras la temporada turística y a las puertas de Navidad

Cristina Cándido Martes, 2 de diciembre 2025, 09:01

Noviembre deja señales mixtas en el mercado laboral. España perdió en el penúltimo mes del año 14.358 afiliados de media, hasta situarse en 21.825.233 cotizantes, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Seguridad Social. Se trata de un retroceso moderado pero mejor que la caída de 30.051 ocupados que se produjo en el mismo mes de 2024. Con este descenso, se rompe la racha alcista de octubre, cuando la incorporación de personal educativo disparó la afiliación en 141.926 personas. Aun así, el mercado laboral mantiene un nivel de ocupación elevado para esta época del año, cercano al récord histórico alcanzado en los meses centrales de 2025.

Pese al retroceso de afiliación en un mes que en términos de desempleo ha venido mostrando una evolución irregular a lo largo de los años por el bajón de la hostelería en la temporada baja del turismo y en la antesala de la campaña navideña, tanto la ocupación como el paro se sitúan en niveles históricamente favorables, lo que confirma que el mercado laboral encara el cierre del año con fortaleza.

El número de personas inscritas en las oficinas del SEPE bajó en 18.805 personas, hasta un total de 2.424.961 desempleados, según los datos del Ministerio de Trabajo. Se trata de la cifra más baja para un mes de noviembre desde 2007, y supone una reducción del 6,23% respecto al año pasado, con 161.057 personas paradas menos.

En el análisis sectorial el descenso se produce en Servicios (-13.013), Industria (-1.552), Agricultura (-1.332), Construcción (-881) y el colectivo sin empleo anterior (-2.027) y beneficia especialmente a mujeres y jóvenes. El paro femenino cae en 14.370 personas respecto a octubre, su nivel más bajo para este mes desde 2008, mientras que el juvenil se reduce en 5.476 personas, rebajando por primera vez en un noviembre la barrera de los 190.000 desempleados.

Por territorios, el desempleo baja en once comunidades autónomas. Los mayores descensos en Andalucía (-6.934), Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119). Solo aumenta de forma apreciable en Baleares (+2.534) y Castilla y León (+1.035), afectadas por el fin de la campaña turística.

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información