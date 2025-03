Escrivá improvisa otra fórmula de calcular el empleo en plena desaceleración del mercado

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no quiere solo cambiar el método que se utiliza para cuantificar la pensión de los nuevos jubilados, ... ampliando el periodo de años que se tienen en cuenta de 25 a 30 y descontando los dos peores años, una medida que está atascada en la negociación que mantiene con sindicatos y patronal y que además no cuenta con el respaldo parlamentario (la mayor parte de partidos políticos la critican duramente).

Escrivá también quiere modificar la forma en la que se contabilizan el número de nuevos afiliados, es decir, los empleos creados durante un periodo de tiempo, que normalmente suele ser mensual. Y, para hacer esto, ya no necesita llegar a un pacto, por lo que ha diseñado una nueva metodología que purga todos los datos que tienen que ver con el calendario y la estacionalidad -que en un país como España, que es totalmente dependiente del turismo, es muy acusada-, y que lanza por primera vez este martes.

El ministro no quiere oír hablar de datos medios originales, es decir, la estadística 'real' que ofrece el número exacto de nuevos afiliados y que era la que, hasta ahora, daban, mes tras mes, todos los ministros anteriores a él. Es más, asegura que él, como analista que es (a eso se dedicaba en sus anteriores puestos, como presidente de la Airef o en su etapa en el Banco de España o BBVA), no mira los datos originales, porque no le dicen nada. Advierte, además, que no es posible comparar, como suelen hacer los medios de comunicación, estas cifras con las de cinco, siete o diez años anteriores, aunque sea durante el mismo periodo. Es una aberración, denuncia.

Por eso, desde su llegada a La Moncloa -y, concretamente a raíz de la pandemia, que es cuando el empleo sufrió una fuerte sacudida- desde su departamento, cuando lanzan las habituales estadísticas mensuales de afiliación, obvian los datos originales y hacen hincapié en los datos desestacionalizados, que no muestran los altibajos de la contratación, como sucede en periodos como la campaña de verano, de rebajas o de Navidad. Aunque la mayor parte de medios de comunicación, como este periódico, seguía difundiendo las cifras originales.

Además, en plena recuperación económica, el ministro comenzó a comparecer a mediados de mes para dar cuenta de cómo estaba evolucionando el empleo y dar una predicción de cómo iba a acabar. Sin embargo, en muchos casos se equivocaba, sobre todo en los últimos meses, con datos que luego resultaban ser peores de lo anunciado. Por eso, Escrivá ha decidido poner punto y final a esta estadística de estimación y a sus ruedas de prensa y, desde este enero, cada mediados de mes lo que publicarán será la afiliación media que se ha registrado desde mitad del mes anterior hasta mediados del mes presente; eso sí, en términos desestacionalizados.

A su juicio, supone una «visión más nítida de la evolución» del empleo, «que permite hacer un seguimiento del mercado de trabajo con datos de mayor frecuencia que la mensual, únicos disponibles hasta ahora», argumenta.

Periodo electoral

Pero llama la atención que esta modificación se produce precisamente en enero, el peor mes del año en cuanto a creación de empleo, puesto que se ponen fin a los puestos generados para la campaña de Navidad, y los siguientes también son generalmente malos. Coincide además este cambio estadístico con un año en el que todos los expertos y organismos vaticinan una fuerte desaceleración del empleo y, además, se celebrarán elecciones: en mayo, las autonómicas y municipales; y en diciembre, las generales, supuestamente.

Así, esta nueva estadística no refleja la habitual destrucción de afiliación en enero, sino que contabiliza un total de 25.294 afiliados más en el último mes, es decir, desde mitad de diciembre hasta mitad de enero. Se trata de un «aumento superior» al observado en diciembre, en el que se produjo un incremento de 7.357 cotizantes, destaca la nota.

Sin embargo, supone también que el crecimiento del empleo este enero es casi la mitad del que se registró un año atrás, cuando se superaron los 40.000 nuevos afiliados, y se sitúa todavía más lejos de los niveles de avance que el mercado laboral logró durante el primer semestre de 2022, comparando ya con las nuevas cifras.

De esta forma, la nueva estadística de Escrivá también muestra la desaceleración que el empleo está registrando después de meses y meses de intensa creación de puestos tras la debacle de la pandemia.