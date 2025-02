Qué tienen las empresas en las que todo el mundo querría trabajar

Qué falla en la empresa española

Saber qué se debe hacer es crucial, pero diagnosticar en qué se falla puede ayudar a visualizar por dónde atacar los problemas. ¿Y qué es lo que no funciona en las empresas españolas que no logran esta conexión con sus trabajadores? En opinión de Nardiz, existen problemas de comunicación interna (no son transparentes), en la participación (su plantilla no siente que pueda tomar decisiones) o en la gestión de favoritismos. En España cuesta tener «conversaciones difíciles», especialmente cuando tocan áreas intangibles. No menos importante es que queda mucho por recorrer en la gestión de expectativas.