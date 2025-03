El salario mínimo subirá un 8% hasta los 1.080 euros en 2023

R. C.

El Gobierno subirá el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 8% en 2023 hasta situarlo en los 1.080 euros al mes, repartidos en 14 pagas. Así lo pactó este martes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con los sindicatos tras una jornada de negociación maratoniana, aunque fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el encargado de hacer el anuncio durante su comparecencia en el Senado.

La CEOE, por tercer año consecutivo, volvió a descolgarse de un acuerdo tripartito e incluso se negó a acudir a la mesa de negociación, al mantener el veto a sentarse con el Ministerio de Trabajo, al que acusa de «traidor» por incumplir el acuerdo alcanzado con la reforma laboral. La tensión entre el Ejecutivo y la patronal es cada vez mayor tras las últimas declaraciones de miembros de Unidas Podemos cargando contra algunos empresarios, particularmente contra Juan Roig, presidente de Mercadona. Y poco ayudarán a aliviar este enfado las palabras de este martes de Sánchez, que criticó a las empresas que pagan «bonus millonarios» a sus directivos y «no suben un céntimo» a sus trabajadores.

La subida de 80 euros al mes beneficiará a unos 2,3 millones de trabajadores –según estimaciones realizadas por CC OO– y tendrá efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero. De esta forma, las empresas tendrán que actualizar las nóminas en febrero y pagar también el alza correspondiente a enero. Por este nuevo aumento las compañías y los autónomos asumirán este año un sobrecoste de más de 3.000 millones de euros, según los cálculos realizados por este periódico, puesto que cada trabajador supondrá un gasto extra de más de 1.500 euros entre salario y cotizaciones.

El Gobierno finalmente se ha decantado por la franja alta de incremento recomendado por el comité de expertos, que el pasado mes de diciembre envió al ministerio un informe en el que estimaba que el salario mínimo debía situarse entre 1.046 y 1.082 euros al mes para alcanzar el 60% del salario medio, que es el compromiso de legislatura que había adquirido el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez para así cumplir con lo que manda la Carta Social Europea.

Así lo recordaba Díaz nada más conocerse el anuncio de Sánchez a través de Twitter. «Gracias al acuerdo con sindicatos hacemos efectivo uno de los grandes compromisos de la legislatura: alcanzar al menos el 60% del salario medio», escribió en la red social.

El pacto con los sindicatos no ha sido fácil. La primera reunión liderada por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, fracasó en su intento de alcanzar un acuerdo y, por ello, Díaz cogió las riendas de la negociación y convocó de inmediato a los líderes de los dos sindicatos mayoritarios, Pepe Álvarez, por parte de UGT; y Unai Sordo, de CC OO.

Pérdida de poder adquisitivo

El objetivo de UGT y CC OO era aproximarse a los 1.100 euros mensuales para que el colectivo más desfavorecido del mercado de trabajo pudiera hacer frente a la actual escalada de los precios, pero finalmente claudicaron y aceptaron la propuesta de Díaz. Cabe recordar que este alza es inferior a la revalorización de las pensiones y no evita que este grupo de trabajadores pierda poder adquisitivo, puesto que la inflación media cerró 2022 en el 8,5%, cinco décimas más de lo que se incrementan ahora sus salarios.

«Ha sido una reunión larga, un proceso duro, complejo, pero satisfactorio», celebró en una rueda de prensa Álvarez, que incidió en que un 20% de las mujeres trabajadoras verán incrementada su renta.

Tanto el ministerio como los sindicatos cargaron contra la «irresponsabilidad» de la patronal por no acudir a negociar. «Me apena profundamente que la patronal española no esté sentada en la mesa, una medida que va a afectar a millones de personas no puede tener una patronal ausente. Es una irresponsabilidad», denunció el secretario de Estado, que incidió en que «no es de recibo» que la CEOE «se desentienda» de «una de las decisiones más importantes que en materia laboral va a tomar el Gobierno durante el año 2023»..

«Que la patronal no haya acudido a la reunión de hoy no es ni una anécdota ni una pataleta, es una actitud que hay que reprochar», criticó Sordo, quien, sin embargo, se mostró dispuesto a sentarse «esta misma noche» con los empresarios a abordar un nuevo acuerdo de negociación colectiva que marque la subida de los trabajadores cubiertos por un convenio.

Enfado de la CEOE

Los empresarios, sin embargo, echaron la culpa al Gobierno por no haber presentado a lo largo de todo el mes un planteamiento y por no haber respondido a su propuesta, que enviaron el pasado 21 de diciembre, en la que se abrieron a asumir una subida del 4% hasta los 1.040 euros al mes a cambio de que se indexen los contratos públicos a este alza, para que las empresas puedan repercutirlo, y se rebajen un 20% las cotizaciones del sector agrario.

«Si yo mando a alguien a la mesa, porque va gente técnica, no tiene capacidad de decir sí o no porque no tenemos una propuesta. Lo mínimo es mandar una propuesta«, denunció este martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Garamendi reprochó a Díaz que «solo busca una foto» y recordó que la subida del SMI es una facultad del Gobierno, previa consulta a los agentes sociales, y esta ya se había realizado en una mesa de diálogo el pasado 21 de diciembre, encuentro en el que la patronal también plantó a Trabajo.