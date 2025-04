Contratar una empleada del hogar cuesta este año 133 euros más al mes

2,5 millones de trabajadores recibirán un extra en su nómina de febrero

En torno a unos 2,5 millones de trabajadores, precisamente los que tienen los salarios más bajos en España, recibirán en su nómina de febrero un extra que les permitirá paliar aunque sea mínimamente la escalada actual de los precios. Tendrán unos 160 euros más que en enero debido a la subida del salario mínimo a 1.080 euros que se aprobó a mediados de febrero pero que se aplica con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Por eso, según el real decreto, las empresas o empleadores deberán actualizar ya este mes las nóminas de sus trabajadores y compensarles por la subida que no les hicieron en enero. Esto supondrá que a partir de ahora su salario pasará a ser de 1.080 euros brutos al mes (algo menos de 1.000 euros netos al descontar la Seguridad Social) repartidos en 14 pagas, frente a los 1.000 euros brutos que regían en 2022. Cabe resaltar, no obstante, que este nuevo alza del 8% no les impide perder aunque mínimamente poder adquisitivo, puesto que no les compensa totalmente por la inflación de 2022, que se situó en el 8,5%.