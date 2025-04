Las citas en la Seguridad Social se han recortado un 40% tras la pandemia

La reforma de las pensiones se aprobará por real decreto

El ministro de la SeguridadSocial, José Luis Escrivá, vuelve a hacer oídos sordos a las críticas de sindicatos y Unidas Podemos de que la reforma de las pensiones no avanza y aseguró este viernes que el acuerdo es «relativamente inminente». No obstante, cabe recordar que este mismo calificativo lo ha repetido ya varias veces y hace ya muchos meses, por lo que no significa que vaya a ver la luz la semana que viene. Lo que sí avanzó Escrivá es que la nueva norma se aprobará vía real decreto y no como proyecto de ley.