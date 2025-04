La CEOE rechaza de forma unánime la subida salarial propuesta por los sindicatos

Después de cinco días de silencio, la CEOE ya tiene su veredicto sobre la propuesta de subida salarial planteada por los sindicatos: no aceptarán su ... oferta de incrementar un 13,25% el sueldo de los más de diez millones de trabajadores que pueden estar cubiertos por un convenio durante el periodo 2022-2024. De igual manera, rechazan de forma tajante incluir en un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) cláusulas de revisión que compensen a los trabajadores en caso de que los precios suban más que los salarios, según confirmaron a este periódico fuentes de la patronal.

Durante la mañana de este lunes hubo una reunión interna y «discreta» del comité de la patronal encargado de los temas laborales para evaluar la reciente oferta enviada el miércoles pasado por los sindicatos y no hubo discrepancias: todos los miembros rechazaron de forma unánime la petición de UGT y CC OO de subir los salarios de los trabajadores un 5% para 2022 de forma retroactiva, algo que entienden es del todo «descabellado», por lo que consideran que se trata de una estrategia de los sindicatos para negociar.

«Las empresas, una vez que ya han cerrado el ejercicio fiscal, no pueden incorporar un incremento salarial del 5% para toda su mano de obra porque esto va directamente a pérdidas y ganancias. No se lo pueden permitir», señaló una patronal presente en la reunión a este periódico. De hecho, el año pasado, pese a que no hubo acuerdo de negociación colectiva, sindicatos y patronales lograron pactar un total de 3.084 convenios que protegían a más de nueve millones de trabajadores, que obtuvieron una subida salarial media del 2,78%. Según la propuesta de los sindicatos, esto implicaría que esos empleados deberían ser compensados con un alza adicional del 2,2%.

A lo que sí se muestra abierta la CEOE es a acordar orientaciones de subidas salariales para 2023 y 2024. E incluso están valorando incluir 2025 también en el pacto para que sea un trienio completo, en previsión además de que en ese año se hayan moderado los precios y pueda compensarse la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, los empresarios se decantan no tanto por un porcentaje fijo y cerrado, sino más bien por una horquilla o un «hasta» una cifra. A su vez, deslizaron a este periódico que los incrementos que piden del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024 son muy elevados, comparados además con ese 2,9% que se está firmando en la actualidad.

De igual manera, la oposición de los empresarios a introducir cláusulas que blinden el poder adquisitivo de los trabajadores de los vaivenes de los precios fue rotunda, tal y como ya denunciaron el año pasado, puesto que este fue el gran escollo por el que el pacto estalló por los aires en mayo de 2022. Consideran «inaceptable» la nueva fórmula diseñada por los sindicatos, que plantean unas cláusulas de garantía mixtas que no se vinculen solo a la inflación sino también a los beneficios empresariales. Para ello, pretenden crear un nuevo indicador que se nutra de datos sobre ventas y beneficios de las empresas proporcionados por el cruce de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social y que sea el que establezca una compensación adicional. «No ha gustado nada esa fórmula alambicada del segundo tramo en función de un algoritmo que no hemos entendido ninguno», explicaron desde la patronal, que se preguntan por qué hay que calcular la productividad con un indicador nuevo cuando «ya existe un índice objetivo que publica el INE».

Plazo para negociar

Sin embargo, la CEOE sí quiere dejar claro que no se cierran a la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, pero se decantan más por incrementos adicionales que puedan basarse en criterios como la productividad, el absentismo o fórmulas variables con datos objetivos que ya existen actualmente y no tienen que crearse.

Por ello, la patronal se sentará el próximo 13 de marzo con los sindicatos bien con una contrapropuesta que están debatiendo cómo articular o al menos con un papel que argumente por qué no pueden aceptar esta nueva oferta de negociación colectiva.

Lo que tampoco ha gustado nada es el órdago de los sindicatos de que, o hay acuerdo antes del 1 de mayo, o piden al Gobierno que tome medidas y eleve el Impuesto de Sociedades del 15% al 20%.