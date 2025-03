Calviño pide «prudencia» para subir el salario mínimo antes de la recuperación

José María Camarero Madrid Jueves, 17 de junio 2021, 10:59 Comenta Compartir

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha pedido «prudencia» a la hora de afrontar una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en estos momentos en los que la economía comienza a recuperarse poco a poco. En una entrevista radiofónica, Calvio ha mostrado la misma posición que apuntó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al recordar que este Ejecutivo ha elevado «como ningún otro» el salario mínimo un 30% en los tres últimos años, con subidas como la de 2019, del 22%.

Calviño considera que esa subida debe ser compatible con el objetivo de no perjudicar la creación de empleo, en particular de los jóvenes, y confía en seguir aumentando esta renta mínima cuando lo permita la recuperación económica y del empleo. «Hicimos bien en ser prudentes en diciembre (respecto a la subida del SMI)», ha señañado la vicepresidenta.

Consciente de las discrepancias que cohabitan en el seno del Gobierno en torno a este asunto, Calviño ha indicado que esta cuestión «no se ha tratada ni discutida» dentro del Ejecutivo, ni se ha tomado ninguna decisión al respecto, ni lo ha hablado tampoco con la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En este contexto, las primeras referencias de los costes laborales de princpios de año vuelven a dar síntomas de recuperación. El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 1,4% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2020, hasta situarse en 2.605,61 euros, según el INE.

Se pone así fin a tres trimestres consecutivos de retrocesos y registra su mayor alza interanual desde el último trimestre de 2019. En el segundo trimestre de 2020, afectado por la pandemia y el confinamiento, el coste laboral llegó a caer un 8,3%, su mayor caída en 20 años (-8,3%).

Los descensos del coste laboral arrancaron precisamente en el segundo trimestre del año pasado, coincidiendo con la entrada de muchos trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que no son remunerados con salarios, sino con prestaciones abonadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en algunos casos complementadas por las propias empresas.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre enero y marzo, los salarios (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 1% interanual, su mayor alza desde finales de 2019, hasta situarse en 1.907,8 euros por trabajador y mes.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el primer trimestre del año 697,79 euros, con un repunte interanual del 2,5%.

Durante el primer trimestre la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, fue de 34,5 horas. De ellas se perdieron 5,6 horas a la semana, de las cuales 1,5 horas no se trabajaron por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor, incluyendo aquí el tiempo no trabajado por los afectados por ERTE, mientras que 2,3 horas no se trabajaron por vacaciones y fiestas; 1,4 horas se deben a bajas por incapacidad temporal y 0,4 horas se deben a otras causas (permisos de maternidad, paternidad, huelgas, etc.).

La hostelería volvió a ser el sector más afectado por la pandemia al reducirse sus salarios un 32,4% interanual y descender el número de horas trabajadas un 31%.