«Está bien el salario mínimo actual pero puede tener efectos en algunos sectores»

Catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco, directora de la Fundación Iseak y vocal del consejo de administración de Iberdrola, Sara de la ... Rica está considerada como una de las voces más autorizadas en el análisis del mercado laboral español.

Uno de los últimos estudios que dirigió en torno a las consecuencias del aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) resultó polémico, no tanto por el hecho de que sus conclusiones apuntasen a una ligera incidencia negativa en el empleo –tan ligera que incluso bien mirado podía considerarse un espaldarazo–, sino porque el Ministerio de Trabajo tuvo a bien ocultarlo en primera instancia.

De la Rica cree que es buena la evolución que el SMI ha tenido en España en los últimos años porque se sitúa ya en ese 60% del salario medio, aunque no oculta que en la actual coyuntura puede tener alguna contraindicación. «Hay que tener en cuenta que estamos en un escenario muy diferente. En 2019 nos habíamos olvidado de la recesión y la economía crecía con fuerza. Ahora estamos rodeados de incertidumbre, tenemos la guerra de Ucrania y hay otras circunstancias», advierte.

A la pregunta de si tendrá un impacto negativo en el empleo, puntualiza: «Tengo la sensación de que el impacto agregado va a ser pequeño en la pérdida de empleo, pero también de que puede tener efectos en algunos sectores. Creo que es algo que sería necesario estudiar con detalle, en especial en sectores que tienen el 70% de su empleo con el salario mínimo».

De la Rica también ofrece su visión sobre otra de las decisiones del Gobierno: revalorizar un 8,5% las pensiones, en línea con el IPC, algo que piensa que puede ir en dirección contraria a la filosofía de alargar la vida laboral.

Así, teme que esta subida funcione como un incentivo, así como la incertidumbre que se ha creado sobre los cálculos de la pensión en los próximos años. «Los asesores, en estos momentos, animan a las personas a que pidan la jubilación anticipada y entre los 55 y los 65 años ya vemos muchos casos. Además del reto demográfico ahí hay otra carga porque necesitamos más personas en activo para sostener esto. Pero la subida de las pensiones también es una decisión política», recalca.

No se atreve a afirmar que sea una decisión electoral, pero sí dice que «es evidente» que los jóvenes son pocos y una parte no votan y los mayores son más numerosos. «Todos los gobiernos en Europa están optando por subir las pensiones y es evidente que se está creando una brecha intergeneracional que algún día habrá que abordar. Los jóvenes ya perciben que les van a subir los impuestos y que tendrán que cotizar durante más tiempo para sostener el modelo», indica.

La experta vasca considera que es «pronto» para «evaluar a fondo» el impacto de la reforma laboral, que entró en vigor hace ahora un año, aunque sí resalta que hay «datos claros» en torno al aumento de las contrataciones indefinidas porque había contratos temporales que han dejado de existir, como ha pasado con los de obra.

Ante la polémica sobre los fijos discontinuos, mantiene que no se les puede calificar como parados registrados por definición. «Es una definición europea, no española», apunta. Pero sí entiende que se puede pedir que cada mes se den las dos cifras, la de parados registrados y la de fijos discontinuos que no están trabajando. «Los datos existen, es una cuestión de transparencia», precisa.

Le preocupa que ahora se pueda estar utilizando el periodo de prueba para sustituir al contrato temporal. «Hay que ver si se están manteniendo empleos que deberían ser estables con despidos continuos de personas en periodos de prueba», explica. Además, llama a erradicar la enorme rotación que impide que las personas se formen y tengan una trayectoria estable. «Si los fijos discontinuos tienen trayectorias no estables y las personas siguen rotando en periodos de prueba estaríamos en la misma inestabilidad laboral en la que estábamos antes de la reforma«, señala.