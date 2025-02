Hay casi 300.000 empleados públicos con contratos de menos de seis meses y en prácticas

La Administración Pública padece desde hace décadas una disparatada temporalidad que no consigue atajar. Un 30% de los empleados públicos son temporales, es decir, no ... cuentan con un puesto fijo, sino que tienen una fecha de caducidad. Esta temporalidad que duplica a la de las empresas es un problema conocido y para el que se ha aprobado una ley que persigue reducirla al 8%, aunque por el momento ha servido de poco.

Pero lo que hasta ahora se desconocía era que el nivel de precariedad llega hasta tal punto, que un 10% de toda la plantilla firma contratos de menos de seis meses o incluso de prácticas. Concretamente, el Estado y las comunidades autónomas tienen 224.000 efectivos con un contrato como personal laboral con una duración inferior a seis meses, mientras que hay otros 70.000 que han suscrito un contrato de formación o prácticas.

Así lo reconoció recientemente el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública tras publicar el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Este documento, que es el que ofrece de manera oficial una radiografía del empleo público en España, incorporó en su última edición una serie de cambios «para dar una imagen más fiel del empleo público» e incluyó por primera vez «todos los contratos temporales» suscritos por la Administración, también los inferiores a seis meses y los de formación, según explicó el ministerio dirigido ahora por José Luis Escrivá.

Esto ha permitido aflorar a prácticamente 300.000 trabajadores públicos que hasta ahora no se contabilizaban y ha situado la cifra total en 2.966.987, un número que prácticamente se equipara al de la Seguridad Social, aunque sigue estando muy por debajo de los 3,6 millones que refleja la Encuesta de Población Activa (EPA), que incluye también jueces, fiscales, altos cargos, etc., que no contabiliza el boletín.