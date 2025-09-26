HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de BBVA, Carlos Torres. Ignacio Pérez

El presidente del BBVA señala que no irán a una segunda opa sobre Sabadell si tienen que subir el precio

Carlos Torres advierte a los accionistas de la entidad catalana que no esperen a una segunda oferta en metálico mejor si la primera no logra una aceptación del 50%

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:01

El presidente de BBVA, Carlos Torres, se ha visto obligado a enviar un mensaje a los accionistas del Sabadell para desactivar la posibilidad de una ... segunda opa en metálico y con mejor precio si la oferta del banco vasco que está encima de la mesa hasta el 10 de octubre no alcanza la aceptación del 50% de los propietarios del Sabadell.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  2. 2 El presunto autor de la muerte de Jonathan: «No soy un asesino, soy una persona normal»
  3. 3 La Policía Nacional investiga las causas que rodean la muerte de la joven en el incendio de Badajoz
  4. 4

    El incendio de Badajoz tras el que se halló muerta a una joven tenía dos focos
  5. 5

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  6. 6 Una conductora de 22 años choca contra una farola en Badajoz
  7. 7

    Aralia cierra en Cáceres de manera definitiva el 30 de noviembre
  8. 8 El PSOE suma un nuevo concejal en Badajoz
  9. 9

    Recurren la prisión provisional del joven investigado por la muerte de Jonathan en Cáceres
  10. 10 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El presidente del BBVA señala que no irán a una segunda opa sobre Sabadell si tienen que subir el precio

El presidente del BBVA señala que no irán a una segunda opa sobre Sabadell si tienen que subir el precio