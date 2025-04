¿Cuál será el salario mínimo interprofesional en 2023?

MARÍA ISABEL HIDALGO Miércoles, 7 de diciembre 2022, 15:29 Comenta Compartir

No solo subirán las pensiones contributivas, no contributivas y el ingreso mínimo vital en 2023. A este incremento del 8,5% hay que añadir otras subidas que tiene planeadas el Gobierno, así se aprobó en los presupuestos generales. De modo que al mismo tiempo que suben las pensiones, lo harán los salarios de los funcionarios, en torno al 2,5% y el 3,5% y se estima que también lo haga el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Por este motivo la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguró hace unas semanas que la subida del SMI es «favorable» y confirmó el compromiso del Gobierno en situarlo en el 60% del salario medio español para 2023. De esta forma el sueldo de un trabajador por cuenta ajena pasaría a 1.078 euros en 14 pagas.

El SMI sube un 7,85%

El salario medio interprofesional que cobra un trabajador por cuenta ajena en la actualidad es de 1.000 euros brutos, con la subida del 7,85% pasará a ser de 1.078 euros distribuidos en 14 pagas. Con este incremento lo que busca es compensar los efectos de la inflacción en la clase trabajadora.

Esta subida no es la primera que se hace en el SMI, así lo indicó Calviño al recordar que se ha incrementado «aproximadamente un 35%» desde que el presidente Pedro Sánchez llegó al Gobierno. De hecho desde que el actual gobierno asumió sus funciones el SMI ha subido en cuatro ocasiones.

La primera subida que tuvo fue en 2019, cuando el salario pasó de los 735,90 euros a los 900 euros mensuales. La segunda subida se dio entre el año 2020 y 2021 que fue cuando alcanzó los 950 euros y en septiembre de 2021 aumentó 15 euros más llegando a los 965 euros y finalmente este año subió hasta los 1000 euros.

Los sindicatos quieren subir más el SMI

Para los sindicatos está subida no es suficiente, y han advertido que reclamarán al ministerio del trabajo un mayor aumento, para que al menos el salario se sitúe en los 1.100 euros mensuales. Los empresarios, por su parte no están de acuerdo con esta petición ya que no consideran necesario elevarlo hasta tal cifra.

