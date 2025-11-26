Movistar subirá sus tarifas a partir del 13 de enero de 2026 en todos sus servicios La operadora aplicará un incremento medio del 5% en sus planes de fibra, móvil y televisión, alegando la mejora en la calidad del servicio y el aumento de costes operativos.

Movistar ha anunciado una nueva subida de precios que entrará en vigor el 13 de enero de 2026 y afectará a la mayoría de sus tarifas de fibra, móvil y televisión. Según ha informado la compañía, el ajuste será de aproximadamente un 5% de media, aunque el impacto variará en función de cada plan contratado.

Fuentes del operador explican que esta actualización responde al incremento de los costes energéticos, a la inversión en la mejora de su red y a la implantación de nuevas tecnologías, como la expansión del 5G y la fibra simétrica en los hogares españoles. Desde Telefónica destacan que los clientes conservarán beneficios adicionales, como el servicio de atención prioritaria y el acceso gratuito a su plataforma de contenidos Movistar Plus+.

Los usuarios recibirán un aviso personalizado con el detalle del nuevo precio antes de la fecha de entrada en vigor. Aquellos que no estén de acuerdo con el cambio podrán modificar o cancelar su contrato sin penalización, según la normativa vigente.

Esta medida se suma a los ajustes de precios realizados por otras operadoras durante el último año, en un contexto de inflación y alta competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Analistas del sector prevén que las subidas continuarán en 2026 debido al aumento de la inversión en infraestructuras digitales.