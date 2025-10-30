La inflación se descontrola por encima del 3% y empuja al alza a las pensiones y los salarios El IPC escala a su nivel más alto de los últimos dieciséis meses a causa del encarecimiento de la luz y del transporte y se aleja de la meta del 2%

Lucía Palacios Madrid Jueves, 30 de octubre 2025, 09:05 | Actualizado 17:52h. Comenta Compartir

Cuando parecía que la inflación estaba controlada tras esa frenética escalada que la llevó a tasas históricas por encima del 10% en verano de 2022, los precios vuelven a desbocarse en esta recta final de 2025 hasta el nivel más elevado de todo el ejercicio, por encima de la peligrosa barrera del 3%, una tasa que no se veía desde junio de 2024. Este avance empuja al alza a las pensiones, que se revalorizarán el próximo año en el entorno del 2,6% (unos 35 euros más al mes), y a los salarios, en un momento en el que el Gobierno tiene que decidir cuánto subirá la renta mínima legal en España en 2026 (casi con toda seguridad sobrepasará los 1.200 euros al mes). A su vez, los sindicatos y la patronal están ya en tiempo de descuento para negociar un nuevo acuerdo de subida salarial a partir del año y este descontrol de los precios mete más presión para que los ciudadanos no sigan perdiendo poder adquisitivo.

La inflación vuelve a repuntar en octubre, se eleva una décima más respecto a septiembre y escala hasta el 3,1%, según el dato adelantado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De confirmarse este dato, el peor en 16 meses, supondría que el proceso desinflacionario que se venía produciendo en los últimos años está perdiendo fuelle.

Este avance se debe principalmente al encarecimiento de los precios de la electricidad, ya que la factura de la luz ha subido respecto a hace un año a consecuencia del apagón (se ha tenido que reforzar el sistema con gas para evitar nuevos ceros energéticos), así como al aumento de los precios del transporte aéreo y por ferrocarril, según señaló el organismo público, que precisó, no obstante, que estas subidas se compensan, en parte, por el abaratamiento de los carburantes. De hecho, la gasolina se desplomó ayer, por quinto mes consecutivo, un 4% respecto al cierre del año anterior, mientras que el precio del diésel ha descendido, por tercer mes, un 3,4%.

Con este repunte de una décima en octubre, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de ascensos después de que en septiembre subiera tres décimas, hasta el 3%.

Lejos del 2%

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los productos más volátiles como la energía y los alimentos frescos, también avanzó en octubre una décima hasta el 2,5%. De confirmarse este incremento, alcanzaría su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó en el 2,6%, y pone en apuros la cesta de la compra.

De esta forma, España se aleja del entorno seguro del 2% recomendado por el Banco Central Europeo (BCE) y supera con creces la media comunitaria del 2,2%. Si España fue uno de los países adelantados en rebajar esa barrera tras la mayor escalada de la inflación de la historia, el nuevo repunte de octubre amplía ahora su brecha con Europa. Y es que el proceso de desinflación podría verse dificultado por el encarecimiento de las importaciones a Estados Unidos y los ajustes en las cadenas de suministro, sobre todo si la fragmentación comercial continúa escalando.

Al hilo de estos datos, UGT aprovechó ayer para exigir que este periodo de expansión económica que vive España se traduzca en subidas «sustanciales» de los salarios para así recuperar y ampliar el poder adquisitivo, ya que el sindicato liderado por Pepe Álvarez advirtió que esta tendencia alcista es «perjudicial» para la renta de los trabajadores.

«Las expectativas inflacionistas derivadas de las tensiones geopolíticas y la errática política comercial del Gobierno de los Estados Unidos, sumado al comportamiento oportunista de las grandes empresas del sector de combustibles y electricidad, explican la rigidez inflacionista», denunció UGT.

En cualquier caso habrá que esperar a que el INE publique los datos definitivos del IPC de octubre el próximo 14 de noviembre.