Sidenor responde que «ha puesto en manos de sus abogados» la investigación sobre Jainaga

Recuerda que el 1 de julio suspendió sus relaciones comerciales con Israel, tras hacerlo el Gobierno en abril

Ana Barandiaran

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:20

Comenta

«Sidenor ha puesto el tema en manos de sus abogados y seguirá sus indicaciones para responder al juez en el proceso iniciado, a quien ... le dará toda la información que obre en su poder». Así ha respondido a la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre el presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, por delitos de contrabando y participación en un delito de lesa humanidad o genocidio debido a las ventas de acero a la empresa de armas israelí IMI Sistems. El juez Francisco de Jorge ha iniciado diligencias previas ante la querella en que se denuncia que estas operaciones se han realizado sin solicitar la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente.

