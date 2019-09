El sensor de luces las enciende tarde en los túneles, lo que acarrea una multa de 200 euros La luz de cruce hay que encederla antes de entrar en el túnel. :: POLO La norma obliga a encenderlas al rebasar la señal de 'túnel', unos 100 metros antes de la entrada J. A. POLO CÁCERES. Lunes, 2 septiembre 2019, 09:08

El sensor de luces de encendido automático es otro de los sistemas de ayuda a la conducción que no cumple totalmente con el Reglamento de Circulación.

Más de un conductor se ha visto sorprendido cuando la Guardia Civil de Tráfico lo detiene para formularle una denuncia por no usar la luz de cruce en un túnel, multa de 200 euros. El conductor alega que sí se encendieron, porque son automáticas y en la oscuridad se conectan sola.

Y no le falta razón, pero ha incumplido con el artículo 98.1 que dice: «Todos los vehículos que circulen entre el ocaso y la salida del sol o a cualquier hora del día en los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal 'túnel' (S-5) deben llevar encendido el alumbrado que corresponda». Será el de corto alcance, o cruce, en los túneles suficientemente iluminados y de largo alcance, o carretera, en los insuficientemente iluminados.

No sirve alegar que al entrar en el túnel se encendió la luz de cruce, pues metros antes circuló por la 'vía afectada por la señal de túnel (S-5)' sin alumbrado. Mi opinión es que lo importante para la seguridad vial es el alumbrado dentro del túnel, no fuera, pero como diría un jurista 'dura lex, sed lex', la ley es dura, pero es la ley.

El sensor y la niebla

Por otro lado, conviene advertir que el sensor de luces no enciende el alumbrado cuando durante el día hay niebla.

Algunos automovilistas confían en el sistema de encendido automático, pero han de saber que aunque exista niebla, el sensor no lo capta, no acusa la falta de visibilidad y, por tanto, no enciende el alumbrado, debiendo ser el conductor quien lo encienda.

En caso contrario, además de ser un peligro para sí mismo y para el resto de automovilistas, que no captan su presencia hasta que no están encima, se expone a una multa de 200 euros por infracción al artículo 106 del Reglamento de Circulación.