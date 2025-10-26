HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una persona utiliza su teléfono móvil como linterna en un ultramarinos en Valencia el día del apagón. EFE

Seis meses del apagón aún sin culpable

Sin explicación técnica ni responsable identificado que pague las indemnizaciones, será la justicia la que las determine

Cristina Cándido
Edurne Martínez

Cristina Cándido y Edurne Martínez

Madrid

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:04

Comenta

Sin culpable no hay quien pague las indemnizaciones, más allá de los seguros que cada empresa y familia tuvieran contratados el día del apagón. El ... 28 de abril el mayor corte eléctrico de la historia reciente dejó sin luz a todo el país y hasta ahora ninguno de los informes publicados se atreven a determinar un responsable. El martes se cumplen seis meses del cero energético y en este periodo se ha evolucionado en varios aspectos técnicos, pero las reclamaciones de miles de afectados siguen sin resolverse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

