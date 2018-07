Ryanair dejará en tierra a 50.000 personas por el paro de los tripulantes de cabina Un avión Boeing 737 de Ryanair. / EFE Cancela 600 vuelos en Europa por la huelga del 25 y el 26 de julio, 400 en España, mientras es denunciada por «coaccionar» a la plantilla JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid Jueves, 19 julio 2018, 20:37

La primera huelga que el rey europeo del 'low cost' (bajo coste) aéreo afrontará en España puede pasarle una factura severa. Ryanair anuló este miércoles 400 vuelos previstos para los próximos 25 y 26 de julio a causa de los dos paros de 24 horas convocados por sus tripulantes de cabina (TCP). En Portugal y Bélgica, donde están previstas las mismas protestas, se han cancelado otros 100 viajes en cada uno.

En total, la aerolínea dejará en tierra a 50.000 personas en Europa en plenas vacaciones veraniegas, de las que dos de cada tres iban a viajar desde España o hacia el país. Les avisó en las últimas 24 horas y, como alternativa, les ofrece reubicarse en un vuelo alternativo hasta siete días antes o después de las fechas previstas, o en su defecto recibir el reembolso completo de sus billetes.

La compañía, eso sí, no habla de posibles indemnizaciones, pese a que con arreglo a la normativa europea sí tendrían derecho. Desde Reclamador.es explican que al haberse producido las notificaciones a los viajeros con menos de 15 días de antelación pueden reclamar una compensación de 250 euros si el vuelo es de corto radio, o bien 400 euros si la distancia del mismo va de 1.500 a 3.000 kilómetros. Y a eso hay que sumar luego las noches de hotel en destino que se pierden, e incluso entradas a espectáculos u otros gastos que resulten irrecuperables.

España es el país más afectado por las cancelaciones -uno de cada cuatro vuelos que había previsto Ryanair para esos días no llegaran a salir-, lo que se explica porque más de la mitad del mercado aéreo nacional son viajes operados por aerolíneas de bajo coste: 22,7 millones el primer semestre, un 9% más que hace un año, frente a 19,1 millones las tradicionales, solo un 0,1% más.

Molestos con el Gobierno

Mientras, Ryanair y los sindicatos que representan a sus tripulantes, USO y Sitcpla, siguen sin ponerse de acuerdo en los servicios mínimos. Este miércoles terminaron en fracaso sendas reuniones convocadas por la Dirección General de Trabajo y los mediadores del SIMA, entre reproches cruzados entre ambas partes.

Según ambas centrales, la compañía ha «retrocedido» y ya no aceptaría reconocerles para negociar un nuevo convenio colectivo que regule las condiciones de sus TCP, 1.813 trabajadores de los que el 75% está contratado por agencias de trabajo (ETT) y no por Ryanair. También rechaza su otra reclamación, que pasa por que sus contratos se rijan por la normativa laboral española y no la irlandesa, menos favorable a ellos.

Asimismo, han pedido una reunión «urgente» al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para «explicar» su «versión del conflicto». Desde USO han criticado la postura del Gobierno, en contraste con sus manifestaciones en otros paros en el transporte aéreo cuando estaba en la oposición, por informar solo a la prensa y a la propia Ryanair, no a ellos. También le reprocharon 'ponerse de lado', al afirmar que no puede intervenir sobre servicios mínimos a «contratos que no son españoles».

Las dos centrales, además, han denunciado en los juzgados de Madrid a la aerolínea por presuntas «coacciones a los trabajadores y violentar el derecho de huelga». La razón: que ha preguntado a sus empleados si van a secundar los paros, y les ha 'invitado' a trabajar si libraban esos días para «minimizar» el impacto.