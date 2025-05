Los rusos no se preocupan por la calefacción, pero sí por el efecto de las sanciones Svetlana, una estudiante de Economía en la Universidad Lomonósov de Moscú (MGU) se hace eco de las palabras de Putin y ratifica que «somos el país más rico del mundo en materias primas. Tenemos gas y petróleo en grandes cantidades

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo el miércoles en Vladivostok que «Rusia es quizás el único país del mundo capaz de autoabastecerse plenamente de recursos naturales». Así que, Svetlana, una estudiante de Economía en la Universidad Lomonósov de Moscú (MGU) se hace eco de las palabras de Putin y ratifica que «somos el país más rico del mundo en materias primas. Tenemos gas y petróleo en grandes cantidades. No creo que a nosotros nos espere este invierno la penuria de carburantes que parece que van a sufrir los europeos».

La futura economista, no obstante, considera que «si al final los países de la Unión Europea y Rusia no se ponen de acuerdo y quedan desabastecidos, la culpa de que se congelen este invierno será de ellos mismos, no de Rusia. Son ellos los que han impuesto las sanciones que dificultan las transacciones, los pagos y el comercio en general».

Productos de importación

A Dmitri, un joven que entrena con sus amigos en uno de los campos de fútbol del polideportivo moscovita de Luzhnikí, le importa poco lo que les pase a los europeos. «He oído que están sufriendo ahora cortes del fluido por no pagar las facturas o por averías en el gaseoducto. Pero a mí me preocupa más la situación aquí en Rusia en el plano económico», asegura.

Tal vez Dmitri se refiera al sombrío panorama que algunos pronósticos avanzan para la economía rusa cuando las sanciones empiecen a ser efectivas al cien por cien: aumento de los cierres de empresas, más paro, déficit de productos alimenticios y mayor carestía. «Aunque hay muchos productos de importación que han desaparecido de las estanterías, la situación yo creo que no es en absoluto crítica. Lo que antes llegaba de Europa llega ahora de China, Turquía, Egipto y muchos otros países», sostiene Irina, cajera de un supermercado del centro de Moscú.

Admite, no obstante, que «sí, se notan algo las sanciones» y pone como ejemplo la desaparición de ciertas marcas y de algunas bebidas gaseosas, como la tónica Schweppes.