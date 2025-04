Ribera pide a la industria que «se prepare» para reducir emisiones

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha lanzado un aviso a la industria para que «se prepare» ante un escenario ... que «ha cambiado» por el que deberán seguir su actividad pero reduciendo al máximo sus emisiones contaminantes. Lo hace tras las advertencias del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, sobre si la ministra quiere «que cerremos las refinerías y con ello los 28.000 puestos de trabajo» que generan.

Ribera le ha contestado, en una entrevista en El Correo, en la que pide a todo el sector, en general, y a Repsol, en particular, a «quitarse la venda de los ojos» para «poder ver lo que realmente está ocurriendo». «Si yo fuese trabajadora de base de la industria petroquímica o de la fabricación de componentes de motores estaría muy preocupada si los directivos» no actúan de esa forma. Y ante la posibilidad de que se destruyan empleos, planteada por Imaz, la vicepresidenta ha indicado que «utilizar el argumento del empleo me parece una herramienta para generar miedo».

La vicepresidenta insiste en que «si el escenario ha cambiado tendré que prepararme. Por eso toda la industria alrededor del automóvil debe evolucionar y es legítimo que se reclame tiempo. Pero los términos de la conversación deben ser esos».

De hecho, ha instado a toda la industria a «reaccionar a tiempo y preparar la evolución de su plantilla». Porque, según advierte, «quizás ese cartel nos lo encontremos dentro de diez años si no se ha hecho nada antes». «Todo el mundo entiende que dejar atrás los combustibles fósiles no significa poner un cartel de 'se cierra' pasado mañana».

El futuro del diésel

Teresa Ribera admite que «hoy sería imposible» cerrar las refinerías. Aunque apunta: «En el escenario de largo plazo a 2040 ó 2050 es lógico pensar que no vamos a necesitar gasolina o gasoil». Reconoce que «con arreglo a la información que tenemos hoy sería un hueco muy parcial y un coste muy superior al de la electricidad». Aunque también incide en que el combustible sintético «solo servirá para quien tenga un Maserati y quiera algo caro». «No creo que sea la respuesta para lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos deseen. Insisto, pueden tener un hueco pero no creo que merezca la pena hacer una apuesta colectiva de inversión de la magnitud que parece requerir» apunta.

También se ha referido a la polémica entre Iberdrola y Repsol tras la denuncia de la eléctrica a la petrolera por publicidad engañosa medioambiental. «Lo que más me ha gustado es que se hable 'greenwashing'». Porque considera que «pensar que cualquier tipo de combustible es sostenible no es cierto y hay que tener cuidado con iniciativas simbólicas que buscan confundir» a los ciudadanos.