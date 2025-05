Redeia (Red Eléctrica) espera acelerar las conexiones con Europa para cortar con Rusia

R. C.

José María Camarero Madrid Martes, 7 de junio 2022, 14:12

El grupo Red Eléctrica ha cambiado de nombre para pasar a denominarse Redeia, tal y como ha anunciado la presidenta de la corporación, Beatriz Corredor, tras la junta de accionistas que ha tenido lugar esta mañana en Madrid. Lo hace para aglutinar todos los negocios en los que opera, fundamentalmente el eléctrico, redes y digitalización.

Corredor ha realizado un balance del contexto actual marcado por la crisis de Ucrania y el temor a una falta de suministro desde Rusia a la UE. La presidenta de Redeia ha reconocido que es ahora Europa la más interesada en fomentar las interconexiones con territorios históricamente aislados como la Península Ibérica, lo que, a su juicio, «va a acelerar todos estos procesos». «La urgencia es ahora de Europa», ha indicado en un encuentro con los medios.

En cualquier caso, Corredor ha admitido que ni en el mejor de los casos, una vez llegado el año 2030, el nivel de interconexiones con Europa llegará al objetivo del 10% marcado por la UE para 2020. Con los tres proyectos en marcha, el más avanzado de ellos a través del cable submarino del Golfo de Vizcaya con Francia, se llegaría a una interconexión de unos 8.000 megavatios, en el entorno del 7% con respecto a la potencia instalada actualmente al final de esta década. Al cable submarino se unirían las conexiones a través de Navarra y Aragón que se encuentran también en tramitación, pero cuyos procesos son aún complejos.

En materia de suministro, y ante las dudas que subyacen esporádicamente en etapas de alta demanda, como la que suele llegar con las olas de calor en verano, Beatriz Corredor ha insistido en querer dar «tranquilidad» a la población porque «no hay ningún riesgo de suministro en España ni por las puntas de verano ni tampoco en las de invierno». La presidenta de la nueva Redeia ha recordado que el sistema tiene una potencia instalada de 114 gigavatios (Gw) frente a periodos elevados de demanda de 45 Gw; 14 tecnologías distintas, entre renovables e históricas; «y no somos dependientes de ninguna en concreto», ha recordado, incluso en términos de gas, donde España tiene una «posición privilegiada».

Desde Redeia descartan que el Gobierno vaya a modificar el actual importe de los peajes con los que se retribuye a la compañía por la actividad del transporte de la electricidad. El periodo fijado de esta cuantía se encuentra dispuesto en la ley y no cambiará al menos hasta 2025, ni al alza ni a la baja. Por lo que esta parte de la factura que pagan los consumidores no tendrá cambios en el recibo, independientemente de que el IVA se encuentra actualmente en el 10% o los cargos del sistema (antiguas renovables, insularidad, etc.) también recortados por las medidas excepcionales que el Ejecutivo mantiene en marcha.

